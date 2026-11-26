Elfogadta a rövid távú lakáskiadásról szóló szabályozását a budapesti VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön. A 2027. január elsején hatályba lépő rendelet három szinten – kerület, lakónegyed, társasház – határozza meg az Airbnb-szállások arányának maximumát.

A testület által megszavazott szabályozás szerint a rövid távú szálláshelyek aránya a kerület lakásállományához képest legfeljebb 3,5 százalék lehet. A rendeletben meghatározták az egyes városrészekre vonatkozó százalékos arányokat (1-5 százalék között), továbbá a szabályozás szerint a társasházakban található lakások legfeljebb 15 százaléka hasznosítható rövid távú szálláshelyként. A Palotanegyedben és a Corvin negyedben például 5 százalékos korlátot vezetnek be.

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Az elfogadott javaslatban kiemelték: a kerület vezetése elkötelezett a lakófunkció megerősítése és a lakóközösségek önrendelkezési jogának biztosítása mellett, vagyis hogy Józsefváros elsősorban az itt élők kerülete, sőt otthona legyen, de nem zárkózik el a fenntartható, szabályozott terhelést okozó rövid távú szálláshelyek befogadásától sem. Pikó András polgármester a napirend vitájában felhívta a figyelmet, hogy új szálláshely létesítéséhez a társasházi tulajdonosközösség hozzájárulása szükséges, és a már működő, de a lakók nyugalmát zavaró szálláshelyek esetében pedig meghatározott feltételekkel lehetővé válik a hozzájárulás visszavonása. A szabályozás emellett előírja a szolgáltatók tájékoztató táblájának kihelyezését, amelyen meg kell majd jelölni az üzemeltető elérhetőségét is - mutatott rá. Udvarhelyi Tessza alpolgármester közölte: a szabályozást egy nagyon hosszú előkészítő munka és többkörös társadalmi egyeztetés előzte meg. Szerinte "az ország legszofisztikáltabb helyi szabályozása" jön létre.

Józsefváros idén májusban bocsátotta társadalmi egyeztetésre az Airbnb-szabályozást, abban még a kerületi lakások 4 százaléka lehetett volna ilyen szálláshely. (MTI)