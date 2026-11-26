Kovács Gergely polgármester javaslatára Pásztor Tibort, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt politikusát választotta alpolgármesterré a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete a csütörtöki ülésén – írja az Infostart.

Pásztort titkos szavazáson 11 igen és 2 nem szavazattal választották meg, ezután letette az esküjét.

Fotó: Németh Dániel/444

A XII. kerület hónapok óta alpolgármester nélkül működött, májusban előbb a kutyapártos Kocsik Tekla mondott le tisztségéről, majd júliusban a momentumos Vadász Gábor is távozott az alpolgármesteri posztról. Októberben a képviselő-testület a saját is feloszlatásáról szavazott, a javaslat azonban elbukott: a fideszes és a kutyapárti képviselők is ellene szavaztak, így Kovács Gergely polgármester és a testület is a helyén marad.

Pásztor Tibor Fotó: Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Mint ahogy arról a 444-en is írtuk, Pásztor volt az, aki a munkaszerződésében szereplő titoktartási kötelezettségre hivatkozva kihagyta a vagyonnyilatkozatából, hogy az egyik banktól is fizetést kap az önkormányzati képviselői tiszteletdíján kívül. Erről azt mondta, sokat gondolkodott a helyzeten, de szerinte más lehetősége nem volt, és úgy látta, a jogszabályok szerint járt el. 2024 májusában pedig a Magyar Jelen írta meg, hogy Pásztor – aki V. kerületi MSZP-s volt a kétezres években– a Rogán Antalék nevével fémjelzett belvárosi ingatlanmutyi időszakában, 2006 és 2014 között a piaci ár feléért jutott ingatlanhoz Belváros-Lipótvárosban.