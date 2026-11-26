A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya november 25-én reggel jelzett a NAV Repülőtéri Igazgatósága felé, hogy az egyik Budapestre tartó járaton drogszállítmány várható. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren ez alapján a pénzügyőrök elfogtak két holland férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel, akik Bangkokból Dohán keresztül érkeztek Budapestre. A pénzügyőrök a két férfi poggyászaiban találták meg az illegális árut, írja közleményében a rendőrség.

Fotó: NNI

Az egyik férfihez tartozó két táskában összesen 62 vákuumozott csomag volt, ami 35,96 kilogrammot nyomott. A másik férfi kofferjaiban 63 fóliázott pakk volt, 36,46 kilogramm mennyiségben. Mindegyik poggyász zöld növényi törmeléket rejtett, ami a gyorsteszt szerint marihuána. A több mint 72 kg kábítószert a rendőrök lefoglalták és beszállítják a Nemzeti Szakértői és Kutató Központba, ahol igazságügyi vegyész vizsgálja meg a szállítmányt.

A két holland állampolgárt előállították, majd jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg. Kihallgatásukat követően mindkettőjüket őrizetbe vették, a nyomozó hatóság kezdeményezi letartóztatásukat.

Az NNI már felvette a kapcsolatot a külföldi társszervekkel egyrészt a bűnügyi információcsere érdekében, másrészt a két elfogott férfi előéletének tisztázása okán.