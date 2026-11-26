A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség november 19-én védjegybejegyzési kérelmet adott be az illetékes állami hatósághoz, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához egy Fidesz ábrás megjelölésre, írja a hvg.hu. Az új ábrás megjelölés pedig nem más, mint ami még múlt héten jelent meg a párt közösségi médiás oldalain.

A párt ugyan nem kommentálta a profilképek cseréjét és azt, hogy elkezdte átszínezni magát, Havasi Bertalan a párt sajtófőnöke megszólalt a témában, reakciójában ezt technikai változásnak nevezte, és szerinte nem kell politikai jelentőséget tulajdonítani neki. A párt viszont másnap már kérelmezte az új ábra levédését egyszerre öt kategóriára: papír és kartoncikkekre, textíliákra (például függönyökre), valamint a „ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők” kategóriára, továbbá reklámtevékenységnél is ezt használná a párt és végül oktatás-nevelési-sport-kulturális kategóriára is levédetnék az új logót.