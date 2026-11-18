Egyelőre nem tudni, mennyire radikális a váltás, mindenesetre ma reggelre, a szürke idővel összhangban a Fidesz és a Fidesz-frakció is logót cserélt a Facebookon. A narancssárgát szürkére.

Balra a régi, jobbra az új.

Annyiban különös, hogy épp most váltottak, hogy a párt már az 1988-as alakulásakor stoppolta a narancssárga színt, utalva arra, hogy a Fiatal Demokraták Szövetsége markánsan megkülönbözteti magát a kommunista állampárt vörösétől, és rácsatlakozott a kelet-európai ellenzéki mozgalmak lendületére (mint a lengyel Narancs Alternatíva, ami viszont részben és áttételesen a holland ellenállástól kölcsönözte a narancssárgát). Meg persze a Fidesz alakulásakor volt még egy rakás szimbolika, a hiánygazdaságban ritkán látott egzotikus gyümölcsöktől A tanúban látott magyar narancsig, ami a szocialista életérzés fricskája volt.

A narancssárga így lett a rendszerváltás idején idehaza a fiatalosság, a megújulás színe. Azaz a Fideszé.

Akkoriban persze ehhez társult egyfajta lázadó attitűd is, amit a logóba írt név graffitire hajazó tipója volt hivatott jelképezni. Az meg kék volt - és így legalább jól olvasható.

Aztán persze jöttek olyan idők, amikor a Fidesz csavart a logón, és annak szimbolikáján: 1995-ben a párt neve Fidesz – Magyar Polgári Párt lett, az 1998-as választások idején már a kék lett a domináns szín, politikai üzenete pedig elsősorban a stabil, megbízható, polgári-konzervatív, jobbközépre húzódó párt képét vetítette elénk. Be is jött.

2006-ban viszont megint jött a nagy váltás, visszatért, és minden eddiginél dominánsabban jelent meg a narancs a Fidesz vizuáljaiban, a kör (narancs) alakú logóba fehérrel bevésett FIDESZ gyakorlatilag azóta uralta a párt arculatát. Néha-néha ugyan ismét előkerült a kék is mint váltószín (2022-ben például egyes fideszes politikusoknál egyenesen ez uralkodott, mintha nem lett volna annyira trendi a narancs), vagy a nemzeti színű lobogó, hogy mindenki tudja, mi a helyzet, de összességében a Fidesz az elmúlt 20 évben narancssárga volt.

És jól ki is volt találva ez a logó, kerek volt, mint aminek sosincs vége, nem szögletes, nincsenek élei, így nem sebez, egyszerű volt, így könnyen azonosítható, ráadásul maszkulin is (a sárga szín a férfiasságot, apaságot is szimbolizálja, milyen beszédes, nemde?), a beleírt Fidesz betűi jobbra dőltek, ami meg grafológiailag volt telitalálat, hiszen nyitottságot, empátiát és energiát sugárzott. Kompakt kis logó volt, na - és leginkább könnyen megjegyezhető, reprodukálható (szemben mondjuk az MDF tulipánjával vagy az SZDSZ három madaras megoldásával, amit hétköznapi ember azért nem könnyen skiccelt volna fel, csak hogy régebbi példákat mondjunk).

Innen hirtelen, 2026 novemberének kellős közepén átváltani egy nagyjából semleges, halványszürkés színre már csak azért is furcsa, mert a kormányváltás óta ellenzékbe kényszerült Fidesz jelenleg épp azt próbálja eladni, hogy az ÁVH (azaz a magyarországi kommunista pártállami diktatúra titkosrendőrsége és terrorszervezete), illetve annak elgondolásuk szerinti utódja, az NVVH üldözi őket.

Vagyis ha valamikor, akkor most aztán lehetne narancssárga ellenállást hirdetni, ha a párt következesen végigvinné a saját meséjét. Orbán Viktor politikai pályafutása során végig és következetesen az egyik legfőbb elemeként használta a kommunizmusellenességet, emlékezetpolitikából ácsolt magának piedesztált, és előszeretettel bélyegzett mindenkit újkommunistának (~komcsinak), akit ellenfélként azonosított. Identitásként húzta rá pártjára ezt a narancssárga köpenyt, még akkor is, ha éppen teljesen más irányba tartott. Most meg, amikor teli erőből újkommunistáznak, hirtelen átváltanak narancsból szürkébe? Átgondolta ezt valaki?

Nyilván kremlinológusok sora fogja elemezgetni, hogy mit jelent az élénk narancsból halvány szürkébe forduló átszíneződés a Fidesz életében. Hogy a körszerkezetből szétfolyó masszára váltás a párt belső viszonyai vetülnek-e ki, a válsághangulat nyomta-e rá a bélyegét a logóra is, netán belátták-e, hogy bele kell szürkülniük az ellenzéki lét kilátástalanságába, vagy éppen ellenkezőleg, a helyzet komorságának megfelelően dobták ki az élénk, vidám színüket, hogy a stabilitás és az egyensúly jelenjen meg az új dizájnban, és már csak egy aláhúzás idézze meg a régi szép idők narancsát a szürke betűk alatt.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke a Telex kérdésére azt válaszolta:

„Nincs új logó, ez csak technikai változás. Nem kell neki politikai jelentőséget tulajdonítani”.

Mondjuk azt nem árulta el, mi szükség van egy ilyen technikai változásra, az viszont tény, hogy a Szellemi Tulajdonok Nemzeti Hivatalánál jelenleg nincs új logó bejegyezve a Fideszhez, és eljárás sincs ilyen ügyben folyamatban, és persze fogalmunk sincs arról, hogy meddig terjed ez a váltás (akár időben, akár térben, vagyis használják-e majd másutt, például zászlókon, névjegyekben, egyebekben is, vagy csak a Facebook-csapat akarta kicsit felrázni a dolgokat). Mindenesetre manapság, amikor egy ideiglenes profilkép beállítása a közösségi médiában konteók sorát tudja elindítani – ennél csak az lenne durvább, ha a Fidesz hirtelen átállítaná a kapcsolati állapotát –, az elmúlt hetek eseményeit nem elfeledve értelemszerű, hogy mindenki bele akar látni valamit ebbe a váltásba.

Mindenesetre álljon itt emlékeztetőül: az MSZP 2012-ben próbálta kicsit modernizálni a logóját, kicsit stilizáltabbra véve a szegfűt - de a vörös szín maradt (örök). A Jobbik is próbálkozott logójának újrapozicionálásával, többször is, például amikor néppártosodási fordulatokban voltak, és átszínezgették meg rajzolgatták az egészet (bár ők aztán inkább visszacsinálták). hogy arról már ne is beszéljünk, hogy váltott át az LMP fűzöldről mentazöldre.

Talán mondani sem kell, melyikük mire ment az újratervezéssel.

De persze, minden lehet, még az is, hogy Havasi Bertalannak van igaza, és nem kell már politikai jelentőséget tulajdonítani a Fidesznek - amikor átszínezi magát.

Címlapkép: Kiss Bence/444