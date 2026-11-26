Jogerősen, másodfokon is pert nyert Konok Péter publicista Nemes Dániel Izrael-párti aktivista ellen csütörtökön a Fővárosi Ítélőtáblán – írja a Mérce. Nemes azután indított pert Konok ellen, hogy a közíró egy 2025 márciusi Facebook-bejegyzésében többek között azt írta, Nemes „a palesztinok kiirtását üdvözli”, és benne „Radnóti Miklós elborzadva ismerhetne saját gyilkosaira”. A bíróság megállapította, Konoknak ehhez joga volt.

Konok azután írt Nemesről, hogy Nemest 2025-ben a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Radnóti Miklós Antirasszista díjjal tüntette ki. „Radnóti Miklós Antirasszista Díjat kapott egy vérszomjas radikális cionista, aki – persze Magyarországról – a palesztinok kiirtását üdvözli, hazugságnak nevezi a gázai híreket, és úgy véli, hogy a palesztin gyerekeket is le kell bombázni, lévén úgyis terroristák lesznek, legfeljebb a csecsemőket adná ki nevelőszülőknek. Nemes Dánielben Radnóti Miklós elborzadva ismerhetne saját gyilkosaira” – írta akkor.

Nemes válaszként a jó hírnévhez és becsülethez való jogának megsértésére hivatkozva beperelte Konok Pétert, akitől sérelemdíjat és a perköltségek megtérítése mellett a bejegyzés bizonyos részeinek törlését követelte.

A polgári per elsőfokú tárgyalását tavasszal Konok Péter történész, publicista nyerte, a felperes Nemes Dániel keresetét a bíró elutasította, a perköltségben elmarasztalta, most pedig jogerősen, másodfokon is pert nyert Konok Péter.