Bíróság elé kell állnia Gérard Depardieu-nek Charlotte Arnould színésznő megerőszakolásának vádja miatt, döntött csütörtökön a párizsi fellebbviteli bíróság csütörtöki döntése alapján. Charlotte Arnould volt az első, aki feljelentette a francia színészt, mondta a színésznő ügyvédje, Carine Durrieu-Diebolt.

Miután az illetékes megyei bíróság korábban elrendelte a pert, a filmsztár ügyvédei a bírósági tárgyalás elkerülését és az eljárás megszüntetését szerették volna elérni a fellebbviteli bíróságon, a párizsi főügyészség ezzel szemben a bírósági tárgyalás lefolytatását kérte, összhangban a vizsgálóbírók korábbi álláspontjával.

Gérard Depardieu 2016. 02. 19-én a berlini filmfesztiválon. Fotó: Michael Kappeler/dpa/AFP

Depardieu ellen tíz nappal ezelőtt vált jogerőssé az első ítélet egy hasonló ügyben, miután elállt a fellebbezéstől és bocsánatot kért abban a perben, amely egy másik, 2021-es forgatáson két nő szexuális zaklatása miatt indult ellene. A francia filmsztár ezzel elfogadta a 2025 májusában kiszabott 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetését.

A színész ellen, aki hazájában hangos temperamentumáról, szexista és a nőkkel szembeni lekezelő megjegyzéseiről is ismert, a korábban megindított húsz eljárás többségét vádemelés nélkül lezárták, mert elévültek. A fellebbviteli bíróság Charlotte Arnould színésznő feljelentése nyomán csak „az első nap, 2018. augusztus 7-én elkövetett első cselekmények miatt” rendelte el a pert szexuális zaklatás és nemi erőszak miatt, míg a 2018. augusztus 13-i tények miatt ejtette a vádakat. A döntés ellen lehet jogorvoslatért fordulni a francia Semmítőszékhez.

„Ez a döntés győzelmet jelent egy első lépésként Gérard Depardieu számára” – mondta David-Olivier Kaminski, a színész ügyvédje. „Az igazságszolgáltatás másik felét is meg kell járni, hogy véglegesen elismerjék Gérard Depardieu ártatlanságát”.

Az első feljelentés óta eltelt nyolc évben is folyamatosan érkeznek feljelentések Depardieu ellen. Ezek közül legalább egy eljárás még folyamatban van: a színészt Michel Houellebecq francia író állítólagos bűnrészességével csoportosan elkövetett nemi erőszakkal gyanúsították meg. A két világsztár ellen egy színésznő tett tavaly feljelentést, aki azt állítja, szexuális zaklatásokat és csoportos nemi erőszakot szenvedett el 2018. december 11-én a normandiai Cabourg egyik wellness-szállodájában, a Thalasso című film egyik jelenetének forgatása során.