A korábbiakhoz képest gyengébb évet úgy sikerült összehozni, hogy a Nakama & Partners Kft. árbevétele kicsit még növekedett is tavaly 2024-hez képest, 346 millió után 357 millió forint folyt be a kasszába. Csakhogy a kiadások is magasabb szinten alakultak a cégnél, aminek az lett az eredménye, hogy csak 45,9 millió forint profit keletkezett. Ennél kevesebbre legutóbb 2022-ben volt példa a cég életében.

Bár az előzőnél alacsonyabb profit eddig nem igazán akadályozta meg a tulajdonosokat az osztalék fizetésében, ezúttal inkább a takarékoskodás mellett döntöttek. A nyereséget ugyanis bent hagyták a cégben, osztalékfizetésre pedig nem került sor, és ilyenre is nagyon régen, legutóbb 2020-ban volt példa.

Szembeszökő viszont a tartozások megugrása, írja a Telex, hiszen az előző évi 35 millió forintos kötelezettség tavaly év végére 256 millió forintra ugrott. Ezzel kapcsolatban a lap megjegyzi, a Nakama tavaly novemberben egy Aston Martin DBX707-es luxusterepjárót lízingelt, az autót pedig december elsején helyezték forgalomba Magyarországon. Az alig használt, mindössze 821 kilométert futott autót idén októberben 80 millió forintért hirdették eladásra. A hirdetés a cikkük megjelenése után elérhetetlenné vált.

A Nakamából egyébként alapítása óta 830 millió forint osztalékot vettek ki Rogán-Szendreiék. Jelentős változás, hogy idén Sarka Kata kiszállt a cégből, Rogán-Szendrei viszont kapott közvetve egy új tulajdonostársat, Sarka Kata férjét, Bessenyei Istvánt.