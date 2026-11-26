Még a támogatások folyósítása előtt újra átvizsgálja az előadó-művészeti szervezeteknek szánt válságkezelési támogatások elosztásának teljes folyamatát a kulturális minisztérium, hogy minden felmerülő kérdést tisztázzon – írta a Facebookon Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Az elmúlt napokban jelentős kritika érte – a Fidesz és ami fontosabb, hogy a szakma képviselőitől is – a tárcát amiatt, hogy nyílt pályázat nélkül osztana szét milliárdos nagyságrendű támogatást az előadó-művészeti szervezetek között, miközben nem nyilvános, hogy kik és milyen szempontok alapján döntöttek a Nagy Ervin által említett 3 milliárd forint odaítéléséről.

Tarr azt írta a támogatási döntés szakmailag megalapozott, testületi véleményen alapuló folyamat eredménye volt, aminek célja, hogy segítsenek azokon a magas színvonalú művészeti tevékenységet folytató szervezeteken, amiket a Fidesz-kormányok a megszűnés határára sodortak. A döntés alapján 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forintot, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forintot, a független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forintot, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forintot kapna.

Tarr Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter hangsúlyozta, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a támogatásokról nem központosított miniszteri döntés született.

„Van egy mély gyanakvás a magyar társadalomban a politikával szemben, és ez az elmúlt 16 év kormányzása után teljesen érthető. Aki másfél évtizeden át azt látta, hogy a Fidesz titokban, pártérdekek mentén osztja a közpénzt, annak joga van gyanakodni, joga van kérdezni, és joga van válaszokat kapni”

– írta Tarr.

A támogatások elosztásának körülményeiről csütörtökön a Qubit írt részletesen. A lapnak nyilatkozó szakmabeliek szerint a minisztérium munkatársai telefonon értesítették a kiválasztott szervezeteket arról, hogy mekkora összegre nyújthatnak be egyedi támogatási kérelmet, az erre szolgáló elektronikus felület pedig csak az érintett szervezetek számára látható. A döntést egy októberi, mindössze négynapos határidővel lebonyolított igényfelmérés előzte meg.

Nagy Zoltán, a Független Előadó-művészeti Szövetség társelnöke a Qubitnek azt mondta, sokan nem is értesültek az adatgyűjtésről, mások pedig nem gondolták, hogy annak ilyen közvetlen következménye lesz, ezért nem küldték vissza az adatlapot. Bár a szervezet üdvözli, hogy forrásokhoz jut az ágazat, a jövőben nyílt, minden érintett számára hozzáférhető pályázati rendszert szeretnének.

A lapnak nyilatkozó több szakmabeli az előző kormány kultúrpolitikai gyakorlatához hasonlította a támogatások elosztásának módját. Mint a Qubit írta, a párhuzam annyiban biztosan nem áll meg, hogy most nem a párthűséget jutalmazzák, és valóban releváns előadó-művészeti szervezetekről van szó. A pénzosztás módja az, ami többeket a múlt rendszer módszereire emlékeztet. Nagy Ervin a TKKM videójában azt mondta, hogy egyrészt volt szakmai előkészítés, számos szervezettel konzultáltak, szakmai igényfelmérést végeztek, és a minisztérium szakértőit is bekapcsolták a folyamatba. Másrészt nem lett volna idő pályáztatásra: október végén derült ki, milyen összeget tudnak erre a célra fordítani, és az év végéig nem futott volna át egy nyílt pályázat.