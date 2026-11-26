Munkagépek a paksi fenékküszöbnél Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Csütörtökön 105 nap után újraindult a hajózás a paksi fenékküszöb fölött, hegy- és völgymenetben is. Már két napja folytak a próbaátkelések, ezek sikere után oldották fel a zárlatot december 5-ig. Összesen 80, a kis vízállás miatt megrekedt hajó várta már a lehetőséget.

A 105 nap úgy értendő, hogy Paksnál augusztus 13-án rendelték el a hajózási zárlatot, de a valóságban ekkor már egy-másfél hónapja nem közeledtek nagyobb hajók a Dunán az alacsony vízállás miatt.

Most sem lehet bárhol átpöfögni a gát fölött, a megnyitott hajózó út szélessége 60 méter. Egyszerre csak egy irányban szabad átkelni rajta úgy, hogy az önjáró teherhajóknak mindig elsőbbségük lesz a személyhajókkal szemben. Ezután sem lehet csak úgy spontán átcsusszanni a küszöb fölött, az átkeléshez előzetes regisztráció szükséges. Ha lennének arrafelé nézelődők a következő napokban, olyan jeleneteket láthatnának, amik nem gyakoriak a hazai Duna-szakaszon. A lassúbb hajókat ugyanis előfogattal, azaz vontatóhajóval fogják átsegíteni az átjáró gyors sodrásán. Aki saját erőből elég gyors, azt rádión igazítják el.



Bár a fenékküszöb duzzasztórésze már augusztusban elkészült, azóta megállás nélkül folyt az építőmunka Paksnál a Dunán. Jóval több követ használtak fel, mint amennyit a vízszintemeléshez szükséges bordába beépítettek. Jelentős szakaszon kövezték le a feneket a kimosódás megakadályozása végett, feltöltötték a sodrás által kivájt óriási gödröt, de bontottak is. Éppen azon a részen csökkentették a fenékborda magasságát, ahol most megindult az átkelés.

A vízügy friss közleménye szerint ezután „folyamatosan elemezték és modellezték a vízmélységek, a sebességek alakulását, és az eredményeket nemcsak a magyar hatóságokkal, hanem a dunai hajóutat felügyelő nemzetközi Duna Bizottsággal is egyeztették. A számítási eredmények ellenőrzése érdekében az ideiglenes hajóút megnyitása előtt két napig próbajáratokat üzemeltettek a fenékküszöb fölött, hegy- és völgymenetben egyaránt.”

A 80 várakozó hajóból a lefelé tartók már szerdán átkelhettek, csütörtöktől pedig mindkét irányban lehet közlekedni.