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A Tisza-kormány nyáron elkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetését. Az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében ez a folyamat egy évig tart, addig a kormány a kuratóriumok jogköreit szűkítette, és új tagokat is delegált – a szenátusok javaslatait hol jobban, hol kevésbé figyelembe véve.

A 2020-ban kezdődött modellváltási hullámmal szemben a leglátványosabban a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) állt ki. Hosszas huzavona után az egyetem vezetése lemondott, majd a hallgatók három hónapon keresztül blokád alatt tartották az egyetem épületét, illegitimnek kikiáltva az új vezetést, élén Vidnyánszky Attilával.

Az egyetem utolsó rektora Upor László lett volna, ám őt a korábbi fenntartó, azaz a minisztérium a modellváltás előtt már nem volt hajlandó beiktatni. Upor nyáron jelentkezett a kuratóriumi tagságra kiírt pályázaton, a minisztérium ki is nevezte.

Kinevezéséről, az elmúlt két és fél hónap tapasztalatairól, az egyetem előző vezetőinek hagyatékáról, az elmúlt években felvett hallgatók kétségeiről és a színészképzés jövőjéről beszélgettünk vele.

Amikor kineveztek kuratóriumi tagnak, be tudtál lépni az egyetem épületébe?

Igen. De nehezen.

Tiltakoztak ellenetek a hallgatók a kinevezésetek után?

Nem.

Akkor mondhatni, hogy felülmúltátok Vidnyánszky Attiláék 2020-as érkezését?

(Nevet.)

Az új kuratórium kinevezésének körülményei viszont a nyilvánosság számára hasonlóan ismeretlenek, mint a Vidnyánszky Attila-féle kuratóriumé voltak. Korábbi interjúkban azt mondtad, nem sokat tudsz arról, hogyan zajlott a kinevezésetek. Kovács András Bálint is úgy fogalmazott, nem tudja, hogyan lett belőle kuratóriumi elnök. Azért ez kicsit hihetetlenül hangzik.