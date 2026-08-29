„Eleve abszurd és logikátlan feltételezés, hogy egy német–magyar meccsen magyar szurkolóként német köszöntési formát használjon” – reagált a Mi Hazánk a karlendítő Moys Zoltánról szóló cikkünkre

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Mi Hazánk Mozgalom elnöksége nem tudott arról, hogy Moys Zoltánt náci karlendítésért a német rendőrség őrizetbe vette 2021. június 23-án, a magyar válogatott Németország elleni labdarúgó mérkőzése után, és arról sem, hogy a helyi bíróság emiatt pénzbírságra ítélte – derül ki a párt közleményéből.

Moys ügyét a 444-en tártuk fel.

A lovagkereszttel is kitüntetett dokumentumfilmest a Mi Hazánk az újonnan alakuló Független Közmédia Testületbe jelölte. Ez a testület fogja gyakorolni a közmédia tulajdonosi jogait.

A párt közleménye szerint a 444 cikke után megkérdezték Moyst az esetről, aki azt válaszolta, a német hatóságok eljárását koncepciósnak tartja, „akkor számos magyar szurkolót vegzáltak Németországban”.

„Moys Zoltán az égre tartotta a kezét, ezzel csak – sok ezer szurkoló társával együtt – a Magyarországon megszokott szurkolói formát használta, miközben a »Hajrá Magyarország!« szlogent skandálták. Semmilyen formában nem állt szándékában tiltott jelképet használni. Eleve abszurd és logikátlan feltételezés, hogy egy német–magyar meccsen magyar szurkolóként német köszöntési formát használjon”

– idézi Moys Zoltán álláspontját a Mi Hazánk.

Emlékeztetnek arra, hogy Tárkányi Zsolt tiszás államtitkárról is készült szurkolóként hasonló karlendítős kép. „Egy szurkoló egy stadionban könnyen kerülhet ilyen helyzetbe, de attól még nem lesz náci” – írják.

Moys Zoltán a Kitörés túra, az egyik legnagyobb rendszeres európai szélsőjobboldali esemény szervezője, és a cége gyártotta azt a 2013-as műsort, amely Adolf Hitler születésnapjáról többek között ilyen mondatokkal emlékezett meg: „Rövid idő alatt talpra állította a tönkretett, nyomorba döntött Németországot, ahol példátlan gazdasági, társadalmi, erkölcsi, kulturális fellendülés vette kezdetét (...) A történelem talán legismertebb politikusának emléke azóta is a győztes nagyhatalmak politikai boszorkányüldözésének első számú célpontja.”

Mindemellett alapítója a kormányzati milliókból működő, a kormány holdudvarának szélsőjobboldali szereplői által létrehozott Védett Társadalom Alapítványnak. Az SZFE-n dokumentumfilmezést oktató Moys vezeti a Hazajáró című műsorból kinőtt Hazajáró Honismereti és Turista Egyletet is, amely ilyen hangulatos képeket tölt fel az oldalára a hagyományőrzőnek nevezett túráról.

„A Mi Hazánk Mozgalom számára semmilyen totalitárius diktatúra nem vállalható” – ezzel a mondattal zárul a párt közleménye.

Arról nem írnak, hogy továbbra is Moyst jelölik-e a testületbe.

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