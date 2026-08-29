A müncheni bíróság náci karlendítésért elítélte, a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe jelölte

POLITIKA

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2021. június 23-án a magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott Németország ellen az Európa-bajnokság csoportkörében a müncheni Allianz Arénában. Magyarország ezzel a mérkőzéssel búcsúzott az Eb-től, de a házigazda németek ellen ez nem volt rossz eredmény. Ugyanakkor sem a meccs előtt, sem azután nem a foci volt a találkozóról szóló hírek középpontjában.

Emberi jogi aktivisták petíciót indítottak annak érdekében, hogy szivárványszínűre világítsák ki a stadiont a magyar válogatott elleni meccs idejére, így tiltakozva a Magyarországon nem sokkal korábban elfogadott, nevében pedofilellenesnek mondott, tartalmában a pedofíliát a homoszexualitással összemosó, a melegjogokat korlátozó új törvény ellen. Az UEFA ezt végül nem engedélyezte, de addigra már óriási kultúrharcos botrány lett az esetből, Orbán Viktor el se ment a meccsre.

Nagy számban képviseltette magát Münchenben viszont a szélsőjobbos magyar ultra csoport, a Carpathian Brigade, akik a meccs előtt külön Facebook-posztban hívták fel a tagok figyelmét a „helyi törvényekkel nem kompatibilis” tetoválások eltakarására. Terhelt időszaka volt ez a magyar válogatott szurkolóinak, az UEFA ekkoriban sorozatban szabott ki rájuk büntetéseket, főleg melegellenes rigmusok skandálása miatt.

A müncheni találkozó sem zajlott zökkenőmentesen, a rendőrségnek a városban és a meccs alatt a lelátón is intézkednie kellett magyar szurkolókkal szemben. A 444 akkori megkeresésére a müncheni ügyészség részletezve megírta, hány ember érintett, és mi a vád ellenük.

Összesen öt magyar ellen emeltek vádat alkotmányellenes szervezetek szimbólumainak használata miatt. Közülük négyet bent a stadionban kapcsoltak le, hármat náci karlendítés miatt, egyikükön pedig náci tetoválás volt látható.

A 444-hez eljutott német bírósági dokumentumok alapján az egyik férfi a három közül, akit náci karlendítés miatt a müncheni rendőrség őrizetbe vett az a Moys Zoltán, akit a Mi Hazánk az újonnan felálló Független Közmédia Testületbe (FKT) jelölt.

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POLITIKA moys zoltán mi hazánk Carpathian Brigade siklósi beatrix magyar válogatott münchen szélsőjobboldal karlendítés Független Közmédia Testület
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