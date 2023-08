Állami elismerést, lovagkeresztet kapott a Kitörés túra két szervezője, egyikük Lezsák Sándor fideszes parlamenti alelnök veje

Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából a magyar érdemrend lovagkereszt kitüntetését kapta a Belügyminisztériumban a Hazajáró Egylet két alapítója: Moys Zoltán alapító elnök és Kenyeres Oszkár. Ez az egyesület a második világháborús budai kitörési kísérletre emlékező túrák szervezője, amely nemrég egyébként 70 millió forintos állami turisztikai támogatást is kapott.

Moys Zoltán egyébként, mint azt korábban a 24.hu megírta, az országgyűlés fideszes alelnökének, Lezsák Sándornak a veje. De nemcsak azért érdekes a személye, hanem azért is, mert cége, a Dextramedia Kft. – amely a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése után az úgynevezett közmédia beszállítója lett százmilliós nagyságrendű megbízással – a Jobbikkal is szerződött még annak szélsőséges időszakában, 2011-ben. A Dextramedia állt az akkor Jobbik-közelinek számító N1TV mögött 2015-ig, így Moys cége gyártotta azt a 2013-as műsort is, amely Adolf Hitler születésnapjáról tisztelettel, többek között ilyen mondatokkal emlékezett meg: „ Rövid idő alatt talpra állította a tönkretett, nyomorba döntött Németországot, ahol példátlan gazdasági, társadalmi, erkölcsi, kulturális fellendülés vette kezdetét (...) A történelem talán legismertebb politikusának emléke azóta is a győztes nagyhatalmak politikai boszorkányüldözésének első számú célpontja”.

Moys, aki legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy szerepet vállalt az RT orosz állami propagandacsatorna kisfilmjében, amelyben Bencsik András oroszul gyalázta és fasisztának nevezte az ukránokat, a Fidesz-közeli, de szélsőjobbhoz dörgölődző Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának is tagja, amelyről itt írtunk bővebben.

A díjat egyébként a minisztériumi indokolás szerint „a Kárpát-medence természeti és kulturális értékei mellett a helyi magyarság mindennapjait bemutató, a természetjárást népszerűsítő tevékenysége, különösen a »Hazajáró« című műsor készítése során végzett színvonalas és odaadó munkája elismeréseként” kapta. Ugyanezzel az indokkal kapta meg a lovagkeresztet Kenyeres Oszkár is, az egyesület másik alapítója. Arról, hogy a szervezet milyen állami hátszéllel építkezik, ebben a 2020-as Átlátszó-cikkben részletesen írtak.

Pintér belügyminisztertől, illetve miniszterhelyettesétől, Rétvári Bencétől egyébként mások mellett az Ismerős Arcok Trianon-klipsorozatát rendező Kiss-Stefán Mónika, valamint Csepregi Éva is állami kitüntetést kapott augusztus 20-a alkalmából.