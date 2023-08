Állami kitüntetést kapott Csepregi Éva és az Ismerős Arcok Trianon-klipsorozatát rendező Kiss-Stefán Mónika is

Augusztus 20-a nemcsak a féktelen tűzijátékozás és kenyérszeletelés ünnepe, hanem egyebek között az állami kitüntetésosztásé is. A kormány egyelőre nem közölte egységesen a tisztikereszttel, lovagkereszttel vagy érdemkereszttel kitüntetett, esetleg soron kívül előléptetett vagy más módon elismerte névsorát, és a Kormány.hu-n is főleg csak a március 15-éhez kapcsolódó kitüntetésekről találni híreket.

Kivétel ez alól a Belügyminisztérium, ahol nem is egy, hanem két kitüntetésátadó volt, augusztus 17-én Pintér miniszter, míg másnap Rétvári miniszterhelyettes osztogatta a díjakat. A kitüntetettek között volt „évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő előadóművészete, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása és felzárkóztatása érdekében végzett tevékenysége” miatt Csepregi Éva énekesnő, a rendszerváltás előtt az állami lemezkiadó vállalat kegyeit élvező Neoton Família egykori, a Neoton Família Sztárjai mostani énekesnője. Csepregi munkásságát a magyar érdemrend lovagkeresztjével ismerték el.

Szintén kapcsolódik a zenei világhoz egy másik kitüntetett, Kiss-Stefán Mónika, akinek a magyar ezüst érdemkeresztjét adományozták „a magyar történelem, valamint művészet- és egyháztörténet fontos időszakait, illetve jeles személyiségeit bemutató filmjei elismeréseként”. Kiss-Stefán volt ugyanis az Ismerős Arcok Trianon-klipsorozatának rendező-producere – a nagyívű munkával a közmédia is foglalkozott Stefi és az Ismerős Arcok zenekar Trianon-klipsorozata című anyagában –, sőt, szerepelt korábban a zenekar klipjében, sőt, énekelt is benne (három éve ebben a cikkünkben is foglalkoztunk a jelenséggel).

Kiss-Stefán nem csak egy zenekar mellett kötelezte el magát. Jészített kisfilmet még 2018-ban az akkor harmincéves Csík zenekarról is. Sőt, családi vállalkozásban működő producercége készítette el a Balog Zoltán nagytiszteletű úr portréja című dokumentumfilmet is a korábbi fideszes miniszter-lelkészről. A díjakat azonban természetesen nem ezek miatt kapta, hanem „a magyar történelem, valamint művészet- és egyháztörténet fontos időszakait, illetve jeles személyiségeit bemutató filmjei elismeréseként” (voltak dokumentumfilmjei Mohácsról, a Batthyányi-örökségről, valamint a Port.hu-n szerepel a neve mellett a Hit, haza, karantén produkció címe is).

Az összes BM-es kitüntetésben, elismerésben részesült névsorát itt találja pdf-ben.