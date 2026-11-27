Nagy örömmel jelentjük be, hogy egy igazán friss, díjnyertes, ráadásul tényleg állati érdekes és megrázó film jön a Jeti Moziba. Bemutatjuk Lea Podhradská első egész estés dokumentumfilmjét, az Apám lányát.

„Nyolc éves lehettem, mikor utoljára találkoztam a nővéremmel, ő tizennyolc. Állt a bejárati ajtóban és sírt. Én csak a lábára tudtam figyelni, zokni helyett zacskó volt rajta. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem hord zoknit. Azt mondta, hogy vizes a cipője és nincs pénze újat venni. Aztán elment. Mi pedig nem láttuk őt többet. Majd 27 évvel később a keresésére indultam” – meséli Lea a film narrációjában.

Ahogy felnőtt, Leát folyamatosan ugyanazok a kérdések kísértették. Hol van Deni? Miért nem keresi senki? Aztán 27 évvel később levél érkezett tőle. De ahelyett, hogy összehozta volna a családot, a levelet kidobták – a címével együtt. Lea ezt nem tudta elfogadni, a nővére keresésére indult.

A film egyszerre fizikai és lelki utazás egy család életében. Néhány hónapot követ végig, amely során Lea megpróbálja tisztázni az elmúlt évtizedek „miértjeit”. Komoly témája ellenére a film játékosan idézi fel a múltat: családi és archív felvételeket használ, amelyeket önreflexív narrációja és a gyerekkorában Denihez kötődő fantáziatörténetei színeznek.

A dokumentumfilmet a 444 annyira szerette, hogy a premier előtt saját vetítést tartott, ahol egy élő Tyúkol podcast felvételt is készítettünk a film utáni beszélgetésről a rendezővel.. A film a Verzió Dokumentumfilm Fesztiválon megnyerte a legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat, valamint a Magyar Filmkritikusok legjobb dokumentumfilmnek járó díját.

A dokumentumfilmet nem érdemes kihagyni a Jeti Moziban, ugyanis forgalmazási okok miatt csak három hónapig lesz elérhető és csak Magyarország területéről. A filmet vasárnap este tesszük közzé a 444-en és a 444 Youtube-csatornáján.

A rendező

Lea Podhradská a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett diplomát dokumentumfilm-rendező szakon. Ezt megelőzően az ELTE doktori iskolájában folytatott interdiszciplináris társadalomkutatási tanulmányokat. Jelenleg a Building Slovakia (RTVS, Szlovákia) című dokumentumsorozaton dolgozik, valamint egy televíziós sorozatot fejleszt az RTL Magyarország számára. Az Apám lánya az első egész estés rendezése. Alkotói munkáját a filmes kísérletezés iránti elkötelezettség vezérli. Lea a „Talents Sarajevo” program alumnája.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.