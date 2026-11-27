Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök és Milorad Dodik volt boszniai szerb elnök politikai kapcsolatának gazdasági hátteréről készített dokumentumfilmet a Transparency International (TI) bosznia-hercegovinai szervezete. A Zagledni/Példaképek című alkotást csütörtökön mutatták be, az megnézhető a a nemzetközi korrupcióellenes szervezet Yotube-csatornáján, íme:

A több mint félórás filmben a boszniai Szerb Köztársaságnak nyújtott magyar hitelek, valamint a magyarországi vállalatok boszniai beruházásainak körülményeit vizsgálja, arra keresve a választ, hogy kik profitáltak a két politikus szoros kapcsolatából, és milyen előnyökkel járt az együttműködés a boszniai szerb entitás lakossága számára.

A filmben megszólaló magyar és boszniai szakértők szerint a magyar Eximbank által nyújtott hitelekkel párhuzamosan az Orbán Viktorhoz közel álló gazdasági szereplők kedvező feltételekkel, esetenként versenyeztetés nélkül jutottak üzleti lehetőségekhez a boszniai Szerb Köztársaságban. Az alkotók az Eximbank hitelezési tevékenységének jogszerűségét is megkérdőjelezték, és felidézték, hogy Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az Észak-Macedóniának nyújtott hasonló hitel ügyében vizsgálat indult.

A dokumentumfilm kiemelten foglalkozik a dél-boszniai Trebinje közelében tervezett, mintegy 50 millió euró értékű naperőmű-beruházással. A koncessziót eredetileg a boszniai szerb állami villamosenergia-szolgáltató kapta meg, majd átruházta egy újonnan alapított vállalatra, amelyben nyilvános pályázat nélkül 70 százalékos tulajdonrészt szerzett a magyar Lugos Renewables. Az Opten cégadataiból utánanézve kiderül: ez a ma már felszámolás alatt álló cég a néhány éve „hazai napelemkirályként” emlegetett, bajai kötődésű Lugos Roland érdekeltségébe tartozott, felbukkant a tulajdonosi körében a Sol-Trust nevű, szintén felszámolás alatt álló bizalmi vagyonkezelő, de átmenetileg a tulajdonosok között volt a NER idején kormányközeli üzleti körökhöz sorolt Sánta János István érdekeltsége, a Solidium Capital Kft. is.

A vállalat kivonulása után a részesedés egy másik magyar céghez, az árbevétel és alkalmazottak nélküli Mayer NRG Kft.-hez került, aminek eszközállománya a cégnyilvántartás adatai szerint így egyik évről a másikra (2023-ról 2024-re) a nagyságrendileg 1 millió forintról 1,2 milliárd forintra, saját tőkéje mínusz 15 millióról 50 millióra nőtt. A cégnek jelenleg egy-egy dubaji és Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cég, valamint egy magyar magánszemély a tulajdonosa, utóbbi az a Mádi-Szabó Luca, akinek a neve a Sol-Trustnál is felbukkan. A társaság üzletrészén egyébként zálogjoga van annak a Belvárosi Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek, amit 2017-ig Quaestor Jelzálog Finanszírozási Zrt.-nek hívtak, és ami korábban számos NER-közeli cég bukásakor bukkant fel követelések megvásárlójaként.

Milorad Dodik kitünteti Orbán Viktort Fotó: BORISLAV ZDRINJA/AFP

A Transparency International többéves jogi eljárás eredményeként jutott hozzá a beruházás dokumentációjához. A szervezet szerint a film készítői Budapesten is felkeresték a magyar vállalat hivatalos székhelyét, a cég nevét azonban még az épület kaputelefonján sem találták meg. Hogy a Lugosra gondoltak-e vagy már a Mayer NRG-re, az nem derül ki. A magyarországi kormányváltás időszakában forgatott dokumentumfilm párhuzamot von Orbán Viktor és Milorad Dodik hatalomgyakorlási módszerei között, különös tekintettel a korrupciós ügyekre, a független média helyzetére és a hatalommal szemben kritikus hangok visszaszorítására, írja az MTI.