Évekig próbálták megszabadítani a nem kis súlyfeleslegétől a kínai pancsehuai állatkert leopárdját, most azonban felhagytak a próbálkozással: a gondozók szerint a 19 éves nagymacska már túl idős ahhoz, hogy fogyókúrázzon.

Pan Baobaóra az elmúlt években többször is felfigyelt az internet, nem kis részben azért, mert feltűnően hasonlít a Zootropolis című animációs film pocakos gepárdrendőrére, Benjamin Clawhauserre (magyarul Benjamin Karmanagy). Az állatkert munkatársai az évek során többször változtattak a leopárd étrendjén, és igyekeztek több mozgásra ösztönözni, de a kilók nem akartak lejönni róla.

„Öregszik, ezért már nem ajánlott, hogy fogyjon. Most az a legfontosabb, hogy megőrizzük a jelenlegi állapotát és az egészségét”

– mondta az állatkert egyik gondozója a CNN-nek. „Nem arról van szó, hogy ne figyelnénk oda az étrendjére, hanem arról, hogy a korára való tekintettel már nem lenne szabad fogynia” – mondta a Firstpostnak Csang Szung-ven, az állatkert egyik illetékese.

A gondozók szerint Pan Baobao a túlsúlya ellenére jó állapotban van, és a kedélyével sincs gond. Most már csak arra törekednek, hogy a leopárd minél kényelmesebben tölthesse hátralévő éveit. (Dexerto)