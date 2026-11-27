Hackerek törték fel az amerikai légierő kiemelt felhőalapú informatikai platformját – írja a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint a támadás katonai műveletekkel, személyi állománnyal és logisztikával kapcsolatos adatokat veszélyeztethet. A Cloud One nevű rendszerbe történt behatolást az elmúlt nagyjából egy hónapban fedezték fel. A Reutersnek nem sikerült megállapítania, kik állnak a támadás mögött, milyen kiterjedésű volt a behatolás, illetve hogy loptak-e el adatokat. A kibertámadás felfedezése számos fennakadást okozott.

A 2017-ben elindított Cloud One célja az volt, hogy az amerikai légierő informatikai igényeit egyetlen, központi platformon szolgálja ki. A rendszer négy szolgáltató – a Microsoft, az Amazon, az Oracle és az Alphabet – erőforrásait egyesíti, és alkalmazások tucatjait működteti, köztük a személyzeti adatokat, az illetményeket, valamint a logisztikai és karbantartási feladatokat kezelő rendszereket.

Az amerikai légierő a Reutersnek küldött közleményében azt írta, hogy „nem kommentálja egyes hálózatok és rendszerek biztonsági helyzetét, sérülékenységeit vagy működési állapotát. Folyamatosan megtesszük a szükséges óvintézkedéseket a légierő minisztériuma információinak, rendszereinek és műveleti képességeinek védelme érdekében.”

Az amerikai kormánynak már így is legalább hat másik, nemrég nyilvánosságra került kiberbiztonsági incidens következményeivel kell megküzdenie. Ezek közé tartozik az FBI-t ért két támadás, a Pentagon adatait érintő korábbi hackertámadás, a belbiztonsági minisztérium munkatársainak adatait érintő közelmúltbeli szivárgás, egy legalább két hírszerző ügynökséget érintő behatolás, valamint a pénzügyminisztérium elleni kibertámadás.