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Gisèle Pelicot Budapestre látogatott, miután megjelent magyarul is a könyve, amelyben a saját életéről és volt férje általi brutális szexuális bántalmazásáról ír.

Pelicot nőjogi szervezetek, írók és aktivisták előtt mesélt arról, hogyan tudta túltenni magát azon, ami történt vele, milyen volt szembenézni azzal, amit a férje tett. Beszélt a tárgyalásról, arról, hogy a bíró szexjeleneteknek nevezte az őt ért erőszakot, és arról is, hogy képes-e megbocsátani.

Nem bánta meg, hogy kiállt a nyilvánosság elé, bár a döntést nem könnyen hozta meg. A nő a szolidaritást nevezte az elmúlt évek legjobb tapasztalatának.

A 444-nek arról beszélt, mi történt a tárgyalás óta, és tartja-e volt férjével a kapcsolatot.

„Azt hittem, hogy mi ketten egy egységet alkotunk” – mondta Gisèle Pelicot pénteken Budapesten arról, hogyan reagált, amikor a férjét rajtakapták, hogy nők szoknyája alá fényképezett. Dominique Pelicot-t a rendőrség 2020-ban, egy dél-franciaországi üzletben állította elő. A férfi korábban, 2010-ben is követett el hasonló cselekményt.

Gisèle Pelicot számára az első eset is sokkoló volt, ami után Dominique Pelicot 100 eurós büntetést és felfüggesztettet kapott. Az első eset után, még 2010-ben a férje azt mondta neki, hogy valamiféle ellenállhatatlan késztetés miatt tette, amit tett. Pelicot közölte vele, hogy ezt nem hagyhatják annyiban: pszichológushoz kell fordulnia, mert meg akarja érteni, mi történt. A férj ekkor sírni kezdett, és azt mondta, nem akarja elveszíteni őt. Ezután olyan 10 év következett, melynek során kegyetlen módon bántalmazta feleségét, Pelicot viszont akkor még hinni akart neki.

„Meg akartam menteni” – mondta a Francia Intézetben tartott beszélgetésen. Tudta, hogy a férjének nehéz gyerekkora volt, ezért mindig igyekezett különösen figyelni rá. Ötven évet töltöttek együtt, három gyerekük született.

Akkor még nem tudta, hogy a férje közel tíz éve rendszeresen elkábítja, hogy eszméletlen állapotban megerőszakolhassa, és más férfiakat is meghív az otthonukba, hogy ők is szexuális erőszakot kövessenek el rajta.

A rendőrök a szoknya alá fényképezés miatt indult nyomozás során találták meg Dominique Pelicot számítógépén az erőszakról készült felvételeket. A nő ekkor szembesült először azzal, hogy mi történt vele. Dominique Pelicot-t 2024 decemberében húsz év börtönbüntetésre ítélték, rajta kívül további ötven férfit találtak bűnösnek az ügyben.

A most 73 éves Gisèle Pelicot azóta a nők elleni szexuális erőszak és a kémiai bántalmazás elleni küzdelem egyik legismertebb nemzetközi alakjává vált. Magyarországra a nemrég magyarul is megjelent, Himnusz az élethez című memoárja kapcsán érkezett, pénteken magyar nőjogi szervezetekkel, aktivistákkal és közéleti szereplőkkel találkozott a Francia Intézetben.

Az Open Books által szervezett eseményen többek között Renner Erika, a lúgos támadás túlélője, Tompa Andrea író, Perintfalvi Rita teológus is részt vett. Pelicot-val Orosz Anna beszélgetett, majd a jelenlévők is kérdezhettek tőle.

Gisele Pelicot és Orosz Anna Fotó: Németh Dániel/444

Az orvosok nem értették, mi történik vele

Pelicot mesélt a megterhelő 10 évről, amikor próbált rájönni, miért vannak emlékezetkiesései, miért annyira fáradt, és miért érzi úgy, hogy valami nincs rendben. Több orvosnál járt, de egyikük sem ismerte fel, hogy a tünetek mögött kémiai bántalmazás áll.

A beszélgetésen felidézte: az egyik orvos neurológiai problémára gyanakodott. Különböző vizsgálatokat végzett rajta, például fél lábon kellett egyensúlyoznia, és az ujjával megérintenie az orrát. Felmerült az is, hogy esetleg enyhe agyvérzésen esett át. Később képalkotó vizsgálatot készítettek, de a CT sem mutatott ki semmilyen eltérést, ám a tünetek folytatódtak.

A harmadik neurológus már inkább a pihenésével és a szorongásával foglalkozott, és melatonint írt fel neki.

„Sem a nőgyógyászok, sem a neurológusok nem tudtak semmit a kémiai bántalmazásról”

– mondta.

Ráadásul ő maga sem tudott segíteni az orvosoknak a történtek rekonstruálásában. Az estékről rendszerint csak annyira emlékezett, hogy a férjével együtt vacsoráztak. Arról, ami utána történt, nem maradtak emlékei.

Fotó: Németh Dániel/444

A gyerekeinek is feltűnt, hogy az anyjuk gyakran ismételget dolgokat, és állandóan fáradt. A férj a családi élet terheivel magyarázta a nő kimerültségét, miközben havonta egyszer bedrogozta és bántalmazta a nőt.

Pelicot szerint a kémiai bántalmazásról sokáig elsősorban a szórakozóhelyeken italba kevert drogok kapcsán beszéltek, miközben vele mindez a saját otthonában történt.

„Tíz évet veszítettem el azért, mert nem ismertük a kémiai bántalmazást” – mondta.

Pelicot arról is beszélt, hogy 2020 novemberében, amikor először megtudta, mi történt vele, azt gondolta, valami teljesen egyedi, szinte elképzelhetetlen bűncselekmény áldozata lett. Csak később, más túlélők történeteit megismerve döbbent rá, hogy a kémiai bántalmazás világszerte létező jelenség.

Volt, aki évekkel korábban figyelmeztette

A beszélgetés egyik különösen személyes részében Pelicot egy régi barátságáról mesélt. Pascal nevű barátjával még 1982-ben ismerkedtek meg, és évtizedeken keresztül közeli kapcsolatban álltak. Együtt jártak nyaralni, sok időt töltöttek egymással. A barát egy alkalommal azt mondta neki, hogy szerinte a férje nem az az ember, akinek ő látja.

Pelicot akkor ezt árulásként élte meg. Úgy érezte, valaki alaptalanul próbálja befeketíteni a férfit, akit ő feddhetetlennek tartott. Bár megfordult a fejében, hogy a barátja olyasmit vesz észre, amit ő nem, végül megszakította vele a kapcsolatot.

Amikor évekkel később kiderült az igazság, felhívta a barátját. Felidézte: a telefonban először azt kérdezte, emlékeszik-e még rá. A válasz természetesen igen volt, és azóta is legjobb barátok.

Ma már úgy látja, ha akkor hallgat a figyelmeztetésre, talán korábban kezdett volna más szemmel nézni a férjére. Mégsem akar azon gondolkodni, mit kellett volna másképp csinálnia. Úgy fogalmazott, nem bán semmit, és örül, hogy ez a barátság ismét része az életének.

A férjével töltött ötven évet sem szeretné kizárólag a bűncselekményeken keresztül látni.

„Szerelmes voltam belé, három gyerekünk született” – mondta. Amikor megtudta, mi történt, képtelen volt elfogadni, hogy az egész közös múltjuk hazugság lett volna. Nem akarja, hogy a férje tettei visszamenőleg az egész életét meghatározzák.

Arról is beszélt, hogy fiatalon, húszévesen ismerkedett meg Dominique Pelicot-val, és olyan korban nőtt fel, amikor a házasságot egy életre szóló köteléknek tekintették. A válás sokkal kevésbé számított természetes lehetőségnek, mint ma.

Nem érezte úgy, hogy a férje teljesen uralta volna. Voltak konfliktusaik, időnként szembeszállt vele, Dominique soha nem ütötte meg. Egy dolgozó, erős nő képet alakította ki magáról.

Ma már úgy gondolja, a férje manipulálhatta, de akkor ezt nem ismerte fel. Talán most, mindazok után, amin keresztülment, hamarabb észrevenné az ilyen viselkedést. Amikor megkérdezte Dominique-ot a tárgyaláson, hogy miért drogozta be, azt válaszolta:

„Az engedetlen nőt engedelmességre kényszerítettem.”

„Az a magatehetetlen test ugyanaz az ember, aki most itt ül”

Miután a rendőrségen közölték vele, mit találtak a férje számítógépén, ügyvédet kellett keresnie.

Az első ügyvédjét a veje találta. Másfél év után azonban ügyvédet váltott, mert az ügyvéd az engedélye nélkül szerepelt tévében, adott nyilatkozatokat az ügyéről. Ekkor került kapcsolatba Antoine Camus ügyvéddel, aki más jogászokat is bevont a képviseletébe. Pelicot elmondta nekik, nincs pénze egy ilyen hosszú és bonyolult eljárás finanszírozására. Az ügyvédei biztosították arról, hogy úgy fogják védeni, mintha a saját édesanyjuk lenne. Azóta is szoros kapcsolatot ápolnak.

A tárgyalás nyilvánossá tételéről nem egyik napról a másikra döntött, ez hosszú, négy évig tartó folyamat volt. Pelicot zárkózott embernek tartotta magát. Nem szeretett volna újságírókkal találkozni, nem akarta, hogy idegenek ismerjék az életének legintimebb részleteit, és attól is félt, hogyan néz rá a társadalom, ha a felvételek nyilvánosságra kerülnek. Úgy fogalmazott, „ő egy prűd ember”.

Lánya már korábban is azt szerette volna, hogy a tárgyalás nyílt legyen, de Pelicot-nak évekbe telt, mire készen állt erre. Közben rengeteget sétált, próbálta újraépíteni az életét, és megismerkedett egy férfival, akivel azóta is együtt él. Új párjával sokat beszélgettek a közelgő eljárásról, ő is támogatta abban, hogy a nyilvánosság mellett döntsön.

Fotó: Németh Dániel/444

Felidézte az 1970-es évek francia feminista jogi küzdelmeit is, amikor már megfogalmazódott benne az a gondolat, hogy a szexuális erőszak szégyenének nem az áldozatot kell terhelnie. Végül arra jutott, neki nincs miért szégyenkeznie. A tárgyaláson levetített erőszakos videókkal azonban nem volt könnyű szembenéznie.

A legnehezebbnek azt nevezte, hogy fel kellett fognia: a videókon látható eszméletlen, magatehetetlen test az övé. Ugyanazé az emberé, aki most itt ült a beszélgetésen.

A bíró szexjeleneteknek nevezte az erőszakot

Pelicot szerint a rendőrségen alapvetően empatikusan bántak vele. A bíróságon viszont voltak rossz tapasztalatai. A védelem ügyvédei meglepődtek, amikor kiderült, hogy a tárgyalás nyilvános lesz. Pelicot szerint mindent megtettek azért, hogy az eljárás zárt ajtók mögött folytatódjon, elsősorban a vádlottak és családtagjaik védelmére hivatkozva. Ismét a vádlottakat próbálták óvni, nem az áldozatot.

Különösen felháborította, amikor a bíró a felvételeken látott erőszakot szexjeleneteknek nevezte.

Pelicot ezt úgy élte meg, mintha a bíróság nem akarná egyértelműen kimondani, hogy az eszméletlen állapotban lévő nő nem egyezhetett bele a történtekbe. Mintha az áldozatnak is valamilyen szerepe, felelőssége lett volna abban, ami vele történt.

Az elkövetők viselkedését is nehezen tudta feldolgozni. Tompa Andrea kérdésére elmondta, néhány férfi bocsánatot kért tőle, de ezeket a bocsánatkéréseket nem fogadta el.

Tompa Andrea Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte egyikük sem tett semmit, hogy leleplezze a bűncselekményeket. Mindannyian elmentek az otthonukba, majd úgy folytatták az életüket, mintha semmi sem történt volna.

Felidézte az egyik vádlott, egy egészségügyi dolgozó vallomását is, aki a tárgyalóteremben azt kérdezte, hogy talán orvosi vizsgálatot kellett volna végeznie a nőn, hogy kiderüljön, elkábították-e? Egy másik vádlott azt mondta, azt hitte, Pelicot halott.

Pelicot számára ezek a megszólalások újabb bizonyítékai voltak annak, hogy a szexuális erőszak elkövetői milyen könnyen próbálják áthárítani a felelősséget.

A tárgyalás nyilvánossá tételét soha nem bánta meg, pedig az eljárás idején gyakran teljesen kimerülten ért haza. A bíróság előtt ugyanakkor naponta nők sokasága várta. Megtapsolták, támogatták, rengeteg levelet küldtek neki. Sokan a saját történetüket is megosztották vele, köztük olyanok, akik addig senkinek nem beszéltek az őket ért erőszakról. Pelicot szerint ez hihetetlen erőt adott. Azt érezte, a nyilvánosság vállalásával nemcsak saját magáért áll ki, másoknak is segíthet megszólalni.

A beszélgetésen arról is szó esett, hogy a története más nőket is arra bátorított, hogy nyilvánosságot kérjenek a saját ügyükben. Példaként egy brit nőt említett, aki az ő kiállásának hatására döntött így. A női szolidaritás számára az elmúlt évek egyik legfontosabb tapasztalata lett.

Renner Erika és Gisele Pelicot Fotó: Németh Dániel/444

Miért maradt Pelicot?

A közönségből kérdezték arról, miért döntött úgy, hogy megtartja a vezetéknevét.

Pelicot elmondta, ennek semmi köze ahhoz, hogy szeretné fenntartani a kapcsolatot Dominique Pelicot-val. A gyerekei és az unokái miatt tartotta meg a nevét.

Nem akarta, hogy nekik kelljen szégyenkezniük a családnevük miatt a barátaik vagy az iskolatársaik előtt. Azt szeretné, ha a Pelicot névhez idővel nem a volt férje bűncselekményei, hanem az ő nyilvános kiállása kapcsolódna.

Felidézte, hogy a tizenhárom éves unokája egyszer azt mondta neki, örül, mert az iskolában is beszélnek a történetéről. Pelicot abban reménykedik, hogy egyszer a volt férjéről elfeledkeznek, és a névhez valami pozitív társul majd.

A gyerekeiről beszélve elismerte, az igazság kiderülése után a család rendkívül nehéz időszakon ment keresztül. Igyekezett erős maradni, mert attól tartott, ha ő is összeomlik, az egész család szétesik. Védelmező anya akart lenni, aki elrejti a könnyeit a gyerekei elől.

Ugyanakkor megtanulta, hogy a közös szenvedés önmagában nem hoz össze egy családot. Ehhez időre, türelemre és sok beszélgetésre van szükség. Ma úgy érzi, a gyerekeivel sokkal közelebb kerültek egymáshoz, mint valaha.

„A zene és a csokoládé a gyógymódjaim”

Bár az egész világ a bántalmazás és a tárgyalás miatt ismerte meg, Gisèle Pelicot ma már nem szeretné, hogy kizárólag ez a történet határozza meg az életét. Éppen ezért döntött úgy, hogy megírja a Himnusz az élethez című memoárját.

Nemcsak a bűncselekményekről és a bírósági eljárásról szeretett volna beszámolni, hanem arról is, milyen ember volt korábban, hogyan élte túl az elmúlt éveket, és hogyan találta meg újra az örömöt a hétköznapokban.

Amikor Orosz Anna arról kérdezte, hogyan érzi magát most, úgy válaszolt, hogy békés, kiegyensúlyozott asszonynak tartja magát, aki sikeresen újraépítette az életét.

A gyógyulásban rengeteget segítettek neki a hosszú séták, a kerékpározás, a filmek és a sorozatok, például a Vezércsel a Netflixen.

„A zene és a csokoládé a gyógymódjaim” – mondta.

Szerinte fontos, hogy az ember ne kizárólag a saját szenvedésére összpontosítson, mert akkor egy idő után képtelen lesz továbblépni. Észre kell venni másokat, meghallgatni, amit mondanak, megőrizni az élet apró örömeit, legyen az egy film, egy zene, egy szép táj.

Arról is beszélt, milyen volt három évig egyedül élni, amire korábban szinte soha nem volt példa az életében. Azt mondta, az az időszak rendkívül nehéz volt, de sokat tanult önmagáról. Azóta újra párkapcsolatban él, a történtek ellenére sem veszítette el a férfiakba vetett bizalmát.

A megbocsátás kérdésében bizonytalanabb. Azt mondta, megbocsátani rendkívül nehéz, és nem tudja, hogy idővel változik-e majd benne valami. Abban azonban biztos, hogy megtette, amit meg kellett tennie ezzel kapcsolatban, és semmit sem bánt meg.

A találkozó végén többször is visszatért arra, hogy az embereknek beszélniük kell az őket ért erőszakról, segítséget kell kérniük egymástól. A szavaknak szerinte felszabadító erejük van.

Azt is fontosnak tartja, hogy az erőszakkal kapcsolatos edukáció már gyerekkorban induljon el. A gyerekek egyre fiatalabb korban találkoznak pornográf és erőszakos tartalmakkal, amelyekről sokszor senki nem beszélget velük. Szerinte a fiúkat és a lányokat egyenrangúságra kell nevelni, és meg kell tanítani nekik a beleegyezés jelentőségét.

„A nem soha nem lehet igen” – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy Franciaországban már történtek jogi változások a beleegyezés szabályozásában, de önmagában a törvények megváltoztatása nem elegendő, ha a társadalmi gondolkodás nem változik velük együtt.

Interjú a 444-nek

A beszélgetés után a 444 külön is kérdezhette Gisele Pelicot-t.