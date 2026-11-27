A Magyar Fejlesztési Bank hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a bosznia-hercegovinai Lukavac cementgyár ügyében. Az ügy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye szerint a Talentis International Construction Investments Kft. tulajdonában álló cementgyár osztrák vevő részére, halasztott fizetéssel történő értékesítéséhez kapcsolódik. A Talentis International Construction Investments Kft. többségi tulajdonosa az MBH Magántőkealap, amelyről a közleményből kiderült, hogy az állami MFB Bank a többségi befektetője. A cég másik tulajdonosa a szintén Mészáros Lőrinchez kötődő Talentis Group Zrt.

Mészáros Lőrinc a Mészáros Csoport tavalyi rendezvényén. Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

A vevőnek a szerződéskötéstől számítva több mint 10 hónapot biztosítottak a bankhitel rendezése után fennmaradó vételárrész megfizetésére, változatlan vételár mellett. Az állami bank a cementgyár korábbi megvásárlásához nyújtott hitel mellett az alapba is pénzt fektetett. A hitel visszafizetése önmagában az MFB befektetői érdekeltségét nem téríti meg.

A Talentis International Construction Investments Kft.-t egyébként a Talentis Group Zrt. 10 ezer eurós törzstőkével hozta létre még 2023 júliusában, majd december 4-én az állami MFB Bank 140 millió eurós (53,5 milliárd forintos) jelzáloghitelt adott a cégnek.

A feljelentés szerint felmerült, hogy a vevőnek engedett későbbi fizetésért az eladó nem kapott megfelelő ellentételezést. Ez vagyoni hátrányt okozhatott, és hátrányosan érinthette az állami bank befektetésének megtérülését. A hatósági vizsgálatnak azt kell tisztáznia, hogy történt-e vagyoni hátrányt okozó vagyonkezelési kötelezettségszegés.

Az MFB az állami vagyoni érdekek védelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál is bejelentést tett.