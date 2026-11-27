Az előzetes adatok szerint idén októberben 5802 gyermek született és 10 029 fő halt meg, közölte a KSH pénteken. Tavaly októberhez képest a születések száma 3,5 százalékkal, a halálozásoké 5,9 százalékkal csökkent. A természetes fogyás így 10 százalékkal lassult, a tavalyi 4652-vel szemben 4227 fő volt. A halálozások száma az előző hónaphoz képest megugrott, de kisebb mértékben, mint tavaly, illetve a születésszám is enyhébben csökkent szeptemberhez képest, mint egy évvel korábban.

A KSH által közölt adatok szerint nagyot csökkent a házasságkötések száma: 3459 pár kötött házasságot, ami 17 százalékkal, 689-cel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,2 élveszületés és 12,5 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 októberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás is csökkent, méghozzá 0,5 ezrelékponttal, 5,3 főre csökkent.

A KSH jelentése szerint az első tíz hónapban 1,29 volt a tavalyi 1,31 után. Október végéig