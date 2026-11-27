Heves esőzésekkel, óránként akár 113 kilométeres széllel és komoly áradásokkal járó vihar csapott le az Egyesült Államok keleti részére éppen akkor, amikor amerikaiak tízmilliói keltek útra a hálaadás miatt – írja a BBC.

Csütörtökön 460 repülőjáratot töröltek, további 2508 járat pedig késett a FlightAware adatai szerint. New Jersey és New York állam kormányzója is szükségállapotot hirdetett az érintett területeken, Marylandben az erős szél miatt hidakat zártak le, Delaware-ben pedig a tengerparti sétányokra is betört a víz. Washingtonban a meteorológiai feljegyzések kezdete óta nem volt még ilyen csapadékos hálaadás, a megemelkedett vízszint miatt a Ronald Reagan repülőtér kifutópályáira is víz került.

Estére több mint 980 ezer háztartás maradt áram nélkül, a legsúlyosabb károkat Pennsylvaniában, Virginiában, Marylandben és New Jersey-ben okozta a vihar.

A szolgáltatók arra figyelmeztettek, hogy helyenként akár napokba is telhet az áramellátás helyreállítása, mert a szerelők egyelőre nem tudják biztonságosan megközelíteni a megrongálódott területeket. Donald Trump amerikai elnök csütörtök délután azt mondta, fontolóra veszi, hogy rendkívüli pénzügyi támogatást biztosítson a keleti partvidéknek.