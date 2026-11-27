A Pest megyei rendőrség közzétett egy felvételt, amin egy teljesen meztelenül tomboló férfi minden keze ügyébe akadó tárgyat felhasznál, hogy elpusztítson egy mogyoródi telephelyet november 20-án késő este. Betört a telephely raktárépületébe, ott több ablakot kitört, majd alaposan felforgatta az egyik irodát: a falakban, a bútorokban és még egy tévében is kárt tett.

A pucér betolakodót a telephely biztonsági őre vette észre a térfigyelő kamerákon. Amikor a helyszínre ért, már egy nyitott teherautóban találta meg férfit. A helyszínre érkező kistarcsai rendőrök intézkedés alá vonták a zavartan viselkedő férfit, aki elmondta, hogy előző nap kristályt fogyasztott. Állapotára tekintettel a rendőrök mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították. A Gödöllői Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása és rongálás gyanúja miatt indított eljárást ellene.