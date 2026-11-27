Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy kezdeményezi Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár meghallgatását az Országgyűlés művelődési bizottságában a kulturális támogatások miatt. Mint mondta, Nagy Ervin – a hírek szerint – személyesen, mindenféle pályáztatás nélkül osztott szét 3 milliárd forint közpénzt a kulturális szervezetek között.

Mint mondta, várják a tájékoztatást arról, hogy ki döntött a támogatásokról, milyen alapon és kik között osztották szét a pénzt.

Szentkirályi leszögezte, hogy ha még a kérdések tisztázása előtt elkezdik kifizetni a támogatásokat, akkor a Fidesz feljelentést fog tenni. Az ellenzéki politikus szerint az ügy „nagyon mutyiszagú”, és felidézte azt is, hogy a Tisza átláthatóságot és transzparenciát ígért, ehhez képest „ennek épp az ellenkezőjét” látják.

Fotó: Németh Dániel/444

A támogatások elosztásának körülményeiről csütörtökön a Qubit írt részletesen. A lapnak nyilatkozó szakmabeliek szerint a minisztérium munkatársai telefonon értesítették a kiválasztott szervezeteket arról, hogy mekkora összegre nyújthatnak be egyedi támogatási kérelmet, az erre szolgáló elektronikus felület pedig csak az érintett szervezetek számára látható. A döntést egy októberi, mindössze négynapos határidővel lebonyolított igényfelmérés előzte meg.

Nagy Zoltán, a Független Előadó-művészeti Szövetség társelnöke a Qubitnek azt mondta, sokan nem is értesültek az adatgyűjtésről, mások pedig nem gondolták, hogy annak ilyen közvetlen következménye lesz, ezért nem küldték vissza az adatlapot. Bár a szervezet üdvözli, hogy forrásokhoz jut az ágazat, a jövőben nyílt, minden érintett számára hozzáférhető pályázati rendszert szeretnének.

A lapnak nyilatkozók közül többen az előző kormány kultúrpolitikai gyakorlatához hasonlította a támogatások elosztásának módját. Mint a Qubit írta, a párhuzam annyiban biztosan nem áll meg, hogy most nem a párthűséget jutalmazzák, és valóban releváns előadó-művészeti szervezetekről van szó. A pénzosztás módja az, ami többeket a múlt rendszer módszereire emlékeztet. Nagy Ervin a TKKM videójában azt mondta, hogy egyrészt volt szakmai előkészítés, számos szervezettel konzultáltak, szakmai igényfelmérést végeztek, és a minisztérium szakértőit is bekapcsolták a folyamatba. Másrészt nem lett volna idő pályáztatásra: október végén derült ki, milyen összeget tudnak erre a célra fordítani, és az év végéig nem futott volna át egy nyílt pályázat.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán azt írta, még a támogatások folyósítása előtt újra átvizsgálja az előadó-művészeti szervezeteknek szánt válságkezelési támogatások elosztásának teljes folyamatát.