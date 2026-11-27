Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy kezdeményezi Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár meghallgatását az Országgyűlés művelődési bizottságában a kulturális támogatások miatt. Mint mondta, Nagy Ervin – a hírek szerint – személyesen, mindenféle pályáztatás nélkül osztott szét 3 milliárd forint közpénzt a kulturális szervezetek között.
Mint mondta, várják a tájékoztatást arról, hogy ki döntött a támogatásokról, milyen alapon és kik között osztották szét a pénzt.
Szentkirályi leszögezte, hogy ha még a kérdések tisztázása előtt elkezdik kifizetni a támogatásokat, akkor a Fidesz feljelentést fog tenni. Az ellenzéki politikus szerint az ügy „nagyon mutyiszagú”, és felidézte azt is, hogy a Tisza átláthatóságot és transzparenciát ígért, ehhez képest „ennek épp az ellenkezőjét” látják.
A támogatások elosztásának körülményeiről csütörtökön a Qubit írt részletesen. A lapnak nyilatkozó szakmabeliek szerinta minisztérium munkatársai telefonon értesítették a kiválasztott szervezeteket arról, hogy mekkora összegre nyújthatnak be egyedi támogatási kérelmet, az erre szolgáló elektronikus felület pedig csak az érintett szervezetek számára látható.A döntést egy októberi, mindössze négynapos határidővel lebonyolított igényfelmérés előzte meg.
Nagy Zoltán, a Független Előadó-művészeti Szövetség társelnöke a Qubitnek azt mondta, sokan nem is értesültek az adatgyűjtésről, mások pedig nem gondolták, hogy annak ilyen közvetlen következménye lesz, ezért nem küldték vissza az adatlapot. Bár a szervezet üdvözli, hogy forrásokhoz jut az ágazat, a jövőben nyílt, minden érintett számára hozzáférhető pályázati rendszert szeretnének.
A lapnak nyilatkozók közül többen az előző kormány kultúrpolitikai gyakorlatához hasonlította a támogatások elosztásának módját. Mint a Qubit írta, a párhuzam annyiban biztosan nem áll meg, hogy most nem a párthűséget jutalmazzák, és valóban releváns előadó-művészeti szervezetekről van szó. A pénzosztás módja az, ami többeket a múlt rendszer módszereire emlékeztet. Nagy Ervin a TKKM videójában azt mondta, hogy egyrészt volt szakmai előkészítés, számos szervezettel konzultáltak, szakmai igényfelmérést végeztek, és a minisztérium szakértőit is bekapcsolták a folyamatba. Másrészt nem lett volna idő pályáztatásra: október végén derült ki, milyen összeget tudnak erre a célra fordítani, és az év végéig nem futott volna át egy nyílt pályázat.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán azt írta, még a támogatások folyósítása előtt újra átvizsgálja az előadó-művészeti szervezeteknek szánt válságkezelési támogatások elosztásának teljes folyamatát.
A kulturális minisztérium még a milliárdos támogatások folyósítása előtt újra átvizsgálja a szakma által is kifogásolt pénzosztás teljes folyamatát.
Hárommilliárdot juttat a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területnek, ezen belül 1,3 milliárd körüli összeg jut a korábban kivéreztetett függetleneknek. Miközben az elosztás módja sokak szerint az elmúlt rendszert idézi, a Fidesz máris politikai tőkét igyekszik kovácsolni az ügyből.