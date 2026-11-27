Csütörtökön és pénteken tartott előkészítő ülést a Szekszárdi Törvényszék a budapesti parkfenntartással érintett cégek ügyében indult büntetőügyben, aminek lényege, hogy egyes budapesti kerületi önkormányzatok zöldterület karbantartási munkáinak (fűnyírás, kaszálás, viharkárelhárítás stb.) elvégzésére külön bűnszervezet alakult.

A megszerzett munkák díját az alvállalkozók jelentős mértékben megemelték, majd az elvégzett munkáért ténylegesen járó összeg és a megemelt összeg közötti különbséget (a számlák végösszegének 60-70 százalékát) visszacsorgatták, fiktív számlázással, áfa-visszaigényléssel milliárdos kárt okoztak. A bíróság közleménye szerint az ügyletben érintett valamennyi személy tisztában volt azzal, hogy a számlák tartalma a valóságnak nem felel meg, az azokon feltüntetett összegek nem a gazdasági társaságok által ténylegesen elvégzett munkák ellenértékei, hanem vagyon elleni bűncselekményekből származó pénzeszközök megszerzéséhez szükséges, illetve korrupciós kapcsolat fenntartása érdekében megszerzett pénzek.

A számlagyárhoz tartozó cégek ügyvezetői valójában nem is akarták a gazdasági társaságokat működtetni, ügyvezetőként történő bejegyzésükhöz kizárólag az ezért ígért havi 100-200 ezer forint közötti összegek megszerzése érdekében járultak hozzá.

A kétnapos előkészítő ülésen a 24 vádlottból 20-an megjelentek, közülük 11 vádlott a bűnösségét a vádirattal egyezően beismerte, és lemondott a tárgyalás jogáról.

A törvényszék a még ki nem hallgatott 4 vádlott ügyében 2027. január 19-ére tűzött ki előkészítő ülést.

A parkfenntartási korrupciós biznisz miatt június elején tartóztattak le hat politikust: Őrsi Gergely jelenlegi II. kerületi polgármestert, Láng Zsoltot, a II. kerületi korábbi fideszes polgármesterét, Molnár Zsolt egykori MSZP-s parlamenti képviselőt, Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, a Momentumból pedig Matisz Károlyt és Szkaliczki Tündét. Később a fideszes Bús Balázst is meggyanúsították az ügyben, mert az ügyészség szerint 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott a III. kerületi önkormányzat szerződéseihez kapcsolódó vesztegetési pénzekből.

A megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó az érdekeltségébe és érdekkörébe tartozó cégek részére a szerződések folyamatos biztosítása és a szerződéses jogviszonyok zavartalan fenntartása, a kedvezőbb szerződési feltételek elérése érdekében korrupciós céllal rendszeresen több tízmillió forint összegű jogtalan előnyt adott át, illetve juttatott hivatalos személyeknek.