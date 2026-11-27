A Magyar Nemzeti Bank 105 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a kecskeméti székhelyű LAGABE Kft.-re, emellett azonnali hatállyal megtiltotta cégnek a pénzügyi közvetítői tevékenység folytatását, arra ugyanis nem volt engedélye – közölte a jegybank pénteken. A társaság hosszabb időn keresztül, több száz lakossági ügyféllel szerződve végzett felügyeleti engedély nélkül pénzügyi alkuszi és jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet.

A társaság az ún. adósságrendezési tevékenysége során – amit honlapján és a közösségi médiában is reklámozott – az MNB által vizsgált időszakban mintegy 250 ügyféllel szerződött. A megállapodásuk célja az volt, hogy egyes pénzügyi intézmények, főleg követeléskezelők adósokkal szemben fennálló követeléseiket csökkentsék, elengedjék. A cég a közlemény szerint ügyvéd közreműködésével „hitel- és pénzkölcsönnyújtáshoz, illetve követelésbehajtáshoz kötődő közvetítői (alkuszi, egyes esetekben jelzáloghitel-közvetítői) tevékenységet végzett”, méghozzá üzletszerűen, fix megbízási díj, és ún. „lezárási” sikerdíj fejében. A tevékenysége során az MNB szerint „jelentős bevételre tett szert”, miközben nem rendelkezett jogosultsággal és engedéllyel ilyen típusú pénzügyi tevékenység végzésére. A „jelentős bevétel” az Opten cégtárának adatai szerint tavaly 61, tavalyelőtt 67 millió forint volt – igaz, 2022-ben még meghaladta a 250 milliót (a közleményből nem derült ki, milyen időszakot vizsgáltak).

Az MNB a bírság összegének megállapításánál súlyosbító körülményként vette figyelembe nemcsak azt, a cég a tevékenységét széles ügyfélkörnek végezte, hanem azt is, hogy „a honlapján megtévesztő módon valótlanul hivatkozva a tevékenység végzéséhez szükséges MNB engedélyre”, amivel a jegybanki pénzügyi felügyelet szerint „professzionális intézmény benyomását” keltette.

A kecskeméti székhelyű, 2019-ben alapított cég egy helvéciai lakcímű magánszemély, Horváth Norbert tulajdonában áll. Ő az egyik aláírásra jogosult cégvezető is, míg a másik ügyvezető a vele azonos lakcíme élő Horváth Bernadett Julianna. Mindkettejük neve megjelenik több más vállalkozásban, amik egy része felszámolás vagy kényszertörlés alatt áll, illetve állt.