„Hat hónap után a saját kérésemre távoztam a végrehajtói miniszteri biztosi pozíciómból. Hat hónapon keresztül valóban – azt hiszem, nem túlzok – a saját életemet féltettem, a testi épségemet meg különösen, a jó híremet meg már el is vesztettem, mire véget ért a miniszteri biztosi megbízatásom.”

Ezt Szekér Judit egykori kormánybiztos mondta a végrehajtói visszaélésekkel foglalkozó vizsgálóbizottság reggeli ülésén. Az ő feladata volt Trócsányi László igazságügyi miniszterségen elején, tehát 2014-ben a végrehajtói rendszer felülvizsgálata, miután egyre nyilvánvalóbbá váltak a területen a visszaélések. Később pontosított, hogy az életét talán nem fenyegették, de minden más tekintetben fenyegető volt a légkör.

„Amikor én kiköltöztem oda a kamarába, abba a csupa üveg márványpalotába, őszintén szólva először kiröhögtek. Kaptam a vécé mellett egy aprócska szobát, elfért benne egy íróasztal, egy forgószék, meg egy stokedli.”

Szekér szerint a fél éven át tartó vizsgálat idején számos fenyegetés érte. A fenyegetéseket feljelentés követte a miniszternél, aztán a Kurucinfón jelentettek meg róla cikket, aztán a rendőrségen tettek ellene feljelentést, amit még aznap visszavontak – sorolta, hozzátéve, hogy a területen született feljelentéseknél sokszor szerinte azért nincs eredmény, mert a rendőrség már megszokta, hogy ezekben a feljelentésekben kevés az igazság.

„Olyan helyzetet teremtettek, hogy nem tudtam a kanapéról fölállni, miközben három 150 kilós végrehajtó állt fölöttem, és üvöltözött velem, hogy mégis mit képzelek. Nagyon nem akarták, hogy információhoz jussak, és sokáig biztosak is voltak, hogy nem fogok tudni semmilyen érdemi információt beszerezni” – mondta, hozzátéve, hogy szerencsés helyzetben volt, mert több irányból is kapott információkat.

Állítása szerint sok végrehajtóval beszélt, akik fontosnak gondolták, hogy „bizonyos visszáságokra fény derüljön”. Szekér a meghallgatás egy pontján azt mondta, hogy „a történelmi hűséghez hozzátartozik az is, hogy ezek között a végrehajtók között volt például egy csillogó tekintetű fiatalember, aki nagyon lelkes volt. Oktatott az egyetemen, rendkívül értelmes és jó információkat adott nekem arról, hogy hogyan és mikor lehet visszaélni a végrehajtási jogszabályokkal. Ezt a fiatalembert Schadl Györgynek hívták.”

Azért tartotta fontosnak ezt megemlíteni, mert a Schadl-Völner-ügy ismeretében most már látni, „hogy mit tesz az, ha valaki pénzhez és hatalomhoz jut”.

Úgy érezte, nem feladata feljelentéseket tennie ezekben az ügyekben, a megbízatása inkább vonatkozott a rendszerszintű problémák megállapítására, és az átalakítási javaslatok kidolgozására. Többek között arra jutott, hogy az akkor még végrehajtói kamarának nevezett szerv hivatala „működtetése tekintetében nem rendelkezett világos képpel arról, hogy mi a feladata, és ezt hogyan kívánja megvalósítani. Ellenben elképesztő mennyiségű pénzzel gazdálkodott.”

A 2014-es vizsgálat előtti tíz évben „háromszorosára emelkedett évi 200 ezerről 600 ezerre nőttek az ügyszámok, és a végrehajtási ügyek átlagos ügyértéke 10 év alatt megduplázódott. Egy ügyérték 550 ezer forinttól 1 millió 100 ezer forintra nőtt.” A végrehajtói irodák éves bevétele 2010 és 2013 között 5 milliárdról 12 milliárd forintra nőtt. A kamara bankszámláján hivatalba lépése idején több mint ötmilliárd forint parkolt. Ennek ellenére Szekér nem kezdeményezte kifejezetten a kamarai költségátalány csökkentését.

Eközben a végrehajtások két érintettje, a végrehajtást kérő és az adós mindig elégedetlen, a rendszer kizárólag a végrehajtónak kedvezett. Példaként hozta, hogy sokszor el sem indultak a végrehajtások, mert a végrehajtást kérőknek akkora pénzeket kellett fizetniük, hogy ha az adósnak nem volt biztosan elég elvehető vagyona, akkor csak rosszul járhattak a végrehajtással. Sőt:

„Az eredménytelen végrehajtás után a végrehajtást kérőnek még ki kell fizetnie a munkadíjat és a költséget.” Továbbá „ha az adós közvetlenül teljesít a végrehajtást kérőnek, akkor is ki kell fizetnie, akár perben követeli tőle a végrehajtó a saját munkadíját”.

Ilyen példákat sorolt Szekér hosszasan. A volt kormánybiztos két jelentése volt az, amire alapozva a minisztérium aztán elkezdte átdolgozni a végrehajtási rendszert, eltörölve a kamarát, létrehozva az Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (MBVK), amelynek első elnöke Schadl György lett.

Ekkoriban kötötték jogi végzettséghez a végrehajtói pozíciókat. Szekér azt mondta, végtelenül szomorúnak tartja, hogy a lépés „nem azt eredményezte, hogy sokkal becsületesebb és tisztességesebb lett a végrehajtói munka, hanem elkezdődött a végrehajtói helyek adása, vétele, a befolyással való üzérkedés és visszaélés, hiszen az sem bizonyított, hogy akár például a Schadl úr tényleg elintézte valakinek, hogy ő lehessen végrehajtó, de levette a sápot a bevételeiből.”

Szekért két személyi összefonódással is szembesítették. Elismerte, hogy szerepe volt Trócsányi László unokahúgának kamarai alkalmazásában, de tagadta, hogy a miniszter közbenjárt volna az érdekében. Schadl György feleségét, aki a kamara panaszkezelési osztályát vezette, már hivatalba lépésekor ott találta. Azt mondta, furcsállta ugyan a helyzetet, de nem talált olyan szabályt, amely miatt összeférhetetlen lett volna a foglalkoztatása.

Spirálfüzetekbe vezették az adatokat a végrehajtók

Szekér lemondása után Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár lett a végrehajtásért felelős biztos. Expozéjában külön kiemelte, hogy ő a részéről a Kar hivataláért felelt, nem pedig az elnökségért, kinevezésekhez, fegyelmi eljárásokhoz tehát nem volt köze.

Mikor még csak államtitkárként volt köze a területhez, az ő idején történt a végrehajtók informatikai rendszerének átvilágítása. Az átvilágítást végző cégről rövidesen kiderült, hogy egy másik igazságügyi államtitkár, Patyi Gergő is üzletelt korábban, ezért a szerződést felbontották, Patyi pedig távozott a minisztériumból.

Patyi egyébként most a vizsgálóbizottságnak küldött levelében azt állította, Molnár döntött a cégről, amit Molnár nem is tagadott – hozzátéve, hogy nem jelezte neki senki az összefonódást, amikor viszont az kiderült, minden szükséges lépést megtettek. Patyi azt is állította, hogy a végrehajtók sikeresen lobbiztak az átvilágítás ellen, amit Molnár hazugságnak nevezett.

A vizsgálatokból egy feljelentés is lett, a nyomozások eredményéről azonban Molnár állítása szerint nem tud semmit. Ezután nekifogtak a már említett átalakításnak, létrejött az MBVK: a Kar hivatala felelt a közfeladatokért, mint a kiadások, az elnökség pedig az érdekképviseletért, mint a végrehajtókat érintő jogszabályok véleményezése és kapcsolattartás. Molnár miniszteri biztosként a hivatalért felelt – meg is kérdezték tőle, hogy akkor miért hagyott jóvá 342 millió forintos kiadást kampányfüzetre vagy félmilliárd forintos tévés hirdetésekre, ő azonban ilyen összegekre nem emlékezett.

2016-ban is volt két nagyobb vizsgálat a minisztérium részéről. Az egyik a számviteli gyakorlatot vizsgálat, a másik az informatikai rendszert – Molnár szerint lesújtó eredményekkel. „Volt olyan végrehajtói iroda, amely spirálfüzetben tárolta az adósok és az eljárások adatait” – mondta, hozzátéve, hogy az informatikai rendszerek könnyen kijátszhatóak voltak, így például a liciteknél befolyásolhatták, hogy ki legyen a győztes.

A vizsgálat után nekiálltak az informatikai rendszer átalakításának és egységesítésének, amit 2019-ben törvénybe is írtak, amit azonban már nem hajtottak végre, Molnár pedig Varga Judit miniszterségével távozott a minisztériumból.