Ahogy három hete a Mussolinit éltető, bevándorlásellenes rigmusokat skandáló Fradi-szurkolók, a remigrációt és Európa megvédését hirdették a Levszki Szófia ultrái is Marseille-ben, az OM elleni csütörtöki Európa-Liga elleni meccs előtt. A bolgárok azonban Marseille-ben Európa egyik legismertebb antifasiszta szurkolótáborával kerültek szembe.

A mérkőzésben kitört tömegverekedésben tizenegy bolgár szurkoló sérült meg, ötöt kórházba is kellett közülük szállítani. Pénteken aztán már a szófiai francia nagykövetség előtt tüntettek a bolgár ultrák a történtek miatt – írja a Le Figaro.

Levszki-szurkolók tüntetnek Szófiában a francia nagykövetség előtt az OM-meccsen történt összecsapás után. Megvédenék Európát. Fotó: STR/STR via Reuters Connect

A francia hatóságok előre tartottak a balhétól, ezért az UEFA szabályai szerint a vendégcsapatnak a meccsen elvileg járó 3350 jegy helyett csak ötszázat engedélyeztek a bolgároknak. A Levszki tiltakozott a későn meghozott döntés ellen, sok szurkolójuk ugyanis addigra már megszervezte az utazását.

Már a meccs előtti este is voltak incidensek: rendőrségi források szerint marseille-i szurkolók a bolgár küldöttség szállodájánál két drukkert és a klub egyik munkatársát is bántalmazták.

A stadionban aztán néhány bolgár szurkoló náci karlendítésekkel provokálta a hazai ultrákat, akik közül erre több százan, megindultak feléjük. A bolgárok közül a maszkos marseille-i támadók több ultrát összevertek, a felvételeken az is látszik, hogy nadrágszíjakkal és zászlórudakkal ütik őket. A rendőrök végül könnygázzal állították nagyjából helyre a rendet.

A marseille-i ügyészség pénteken két nyomozást is indított: egyet a hazai szurkolók ellen az elkövetett erőszak, egyet pedig a bolgárok náci karlendítései miatt, gyűlöletre uszítás gyanújával.

Az Olympique Marseille lelátóin nagy hagyománya van az antifasiszta szurkolói csoportoknak, ezért kódolva volt a konfliktus a Levszki keménymagjával, melyben szélsőjobbos és neonáci csoportok is vannak.

Pénteken aztán kétszáz Levszki-szurkoló tüntetett a szófiai francia nagykövetség előtt. „Gyilkosok!”, „Nem felejtünk, nem bocsátunk!” – skandálták, miközben „Defend Europe” és „Stop Migration” feliratú transzparenseket feszítettek ki.

A történteknek diplomáciai visszhanga is lett: a bolgár államfő az francia elkövetők felelősségre vonását követelte, Emmanuel Macron pedig a bolgár miniszterelnöknek ígérte meg, hogy az erőszak nem marad büntetlenül. A meccset egyébként 1–0-ra a Marseille nyerte.