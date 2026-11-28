„Elég volt”

– kezdi bejegyzését Molnár Tibor egri önkormányzatának fideszes képviselője szombati bejegyzésében.

Molnár azt írja, lemond az önkormányzati képviselői mandátumáról és valamennyi politikai tisztségéről, és lezárja a közéleti szerepvállalását.

„Nem egyik napról a másikra jutottam erre az elhatározásra. Az elmúlt időszakban egyre inkább azt éreztem, hogy az egri közélet és közbeszéd olyan irányba halad, amely nagyon messze került attól, amit én képviselek és elfogadhatónak tartok. Sajnos ez nemcsak helyi, hanem országos jelenség is. Nem vagyok hajlandó tovább asszisztálni egy olyan közeghez, ahol a párbeszéd helyét egyre inkább a gyűlölködés, a személyeskedés és a megfélemlítés veszi át” – írja.



Elmondása szerint közszereplőként bírnia kell a kritikát, de az elmúlt két évben lejáratták és személyeskedő támadásokat kapott.

„Az elmúlt két év egyik legnagyobb csalódása számomra az volt, hogy éppen attól a politikai közösségtől, párttól nem kaptam meg a szükséges támogatást és kiállást, amelyhez magam is tartoztam. Nem vártam el, hogy mindenben egyetértsünk. Számomra mindig fontos volt az önálló vélemény és az értékek melletti következetes kiállás, még akkor is, ha ez adott esetben a többségi állásponttal való szembenállást jelentette”

– írja.

Molnár több ügyet is említ, amelyek zavarták, de végül az utolsó csepp a pohárba a legutóbbi közgyűlés volt, ahol állítása szerint a képviselőket megalázták, megfélemlítették és sarokba szorították.

Molnár Tibor lemondása miatt időközi választás jön Egerben.