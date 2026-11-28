Példátlan mértékben csökkent két év alatt a világ folyóinak és tavainak vízkészlete – derül ki a Science-ben megjelent nemzetközi kutatásból. Az idei évhez hasonlóan rekordmeleg 2023-ban és '24-ben a folyók vízhozama világszerte 5,7 százalékkal maradt el a megszokottól, a tavakban és víztározókban tárolt víz mennyisége pedig majdnem tíz százalékkal csökkent. 35 éve biztosan nem tapasztaltak ilyen mértékű egyidejű visszaesést – írja a Guardian.

A Kínai Tudományos Akadémia vezetésével készült kutatásban a világ 150 nagy vízgyűjtőjéből származó vízhozamadatokat, valamint 1,2 millió tó és víztározó műholdas megfigyelési adatait elemezték 1991 és 2025 között.

Fotó: LOIC VENANCE/AFP

A kutatás a klímaváltozás egyik ellentmondásos következményére is rámutat: attól még, hogy globálisan nő a csapadékmennyiség, nem feltétlenül lesz több édesvíz a kontinenseken. Ez persze nem is olyan meglepő, hiszen a meleg gyorsítja a párolgást, a légkörbe kerülő nedvesség pedig gyakran egészen máshol hullik le, akár szélsőséges esőzések formájában.

A vizsgált két évben részben éppen ez történt: a többletcsapadék jelentős része ugyanis az óceánok fölött hullott le.

Különösen látványos volt a változás Dél-Amerikában, ahol a folyók vízhozama 17,8 százalékkal, a tavak és víztározók vízkészlete 16,5 százalékkal csökkent, miközben a kontinens más részein súlyos árvizek pusztítottak.

Az eredmények azért is aggasztóak, mert korábban nem ismert adatokat hoznak arról, hogy milyen rövid idő alatt csökkenhetnek az édesvízkészletek még a csapadékosnak számító területeken is. A felmelegedéssel nemcsak az aszályok és az árvizek közötti ingadozás válik szélsőségesebbé, hanem egyre nehezebb lesz előre jelezni azt is, hogy mennyi víz áll majd rendelkezésre – figyelmeztet a kutatás.