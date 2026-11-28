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Tényleg sokkal többe kerül, ha egészségesebbé akarjuk tenni a mindennapi menünket? A kérdés tényszerű vizsgálata nem is olyan egyszerű. Már az sem egyértelmű, mi számít drágának (mindenkinek más az anyagi fájdalomküszöbe), de az egészségesség definíciója is nehezen rögzíthető, változik időben, egyéni adottságok szerint. Nincs olyan táplálék, ami minden körülmények között mindenkinek abszolút egészséges vagy egészségtelen.

Végeztem némi házilagos közvélemény-kutatást, kinek mit jelent az egészséges étrend: volt, aki az ajurvédikus táplálkozás hideg-meleg szabályait emlegette, volt, aki a szezonalitásra esküdött, megint más szerint a növényi étrend a megoldás minden bajunkra. A kedvenc válaszom talán mégis az volt, hogy az emberiség történelmének kontextusába helyezve az egészséges étkezés az, ha van élelmiszer, és az egyén nem hal éhen. És valóban: az emberiség – különösen az utóbbi száz évben – megannyi teóriát rakott össze az egészséges étrendről: volt itt szénhidrátüldöző Atkins és keto, az étrendet vércsoport alapján összeállító AB0, clean eating, veganizmus és időszakos böjt. És akkor még ott vannak azok is, akik valamilyen hiánybetegséggel vagy intoleranciával élnek: nyilvánvaló, hogy egy gluténérzékeny ember számára egészen mást jelent az egészséges élelmiszer, mint annak, aki inzulinrezisztenciával él.

Ha viszont azt szeretnénk vizsgálni, hogy a napi étkezésünk valóban olcsóbb-e, ha az egészségfaktort kihagyjuk a választáskor, akkor valahogy azt is meg kell határozni, hogy mi lenne az ideális, vagyis az úgynevezett egészséges. Szerencsére a fent említett múló trendek mellett van pár olyan táplálkozástudományi alapvetés, ami rendszeresen visszatér az orvosok és dietetikusok ajánlásában, amelyek bizonyítottan pozitív hatással vannak az egyén életminőségére. A sok zöldség és gyümölcs fogyasztása, a teljes értékű gabonák, az olajos magvak, a hüvelyesek beemelése az étrendbe, a vörös húsok és ultrafeldolgozott élelmiszerek, a túlzott sóhasználat elkerülése például ilyen panelek.

A WHO globális táplálkozási irányelveit alapul véve a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a hazai étkezési sajátosságokat és hagyományokat szem előtt tartva, „magyarra optimalizálva” alkotta meg az okostányér nevű ajánlását. Az okostányérnál vannak korszerűbb irányelvek, például a Planetary Health Diet, de Szabó Adrienn dietetikus szerint ha ma Magyarországon mindenki legalább az okostányér szerint enne, akkor pár éven belül sokkal egészségesebb nemzet lennénk. Ha pedig az ENSZ nemzetközi közegészségügyért felelős szakosított ügynökségének az ajánlása alapján hazai szakemberek által kidolgozott, hazai viszonyokra finomhangolt rendszerét elfogadjuk – mint az egészséges táplálkozás általános alapjait –, akkor egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy mit jelent forintra lefordítva ez az egészséges táplálkozás.

Mi az az okostányér?

Az okostányér legnagyobb előnye, hogy egyszerű ábrán mutatja be, hogyan is kéne kinéznie a napi étkezésünknek.