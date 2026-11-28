Hét gyerek meghalt és legalább 99 megsebesült egy iskola melletti robbanásban Afganisztánban – írja a Reuters. Az ország északkeleti részén, Kunar tartományban egy, a középiskola épületéhez egészen közeli robbanóanyag-raktárban történt szombaton az óriási robbanás az első információk szerint. A raktárat bányavállalatok használták.

Augusztusban Kabulban is súlyos robbanás történt egy oktatási központban, akkor az ENSZ adatai szerint legalább 42 gyerek megsérült. Az egyik kabuli kórházban 35 sérült diákot ápoltak, valamennyien 10 és 14 év közöttiek voltak.