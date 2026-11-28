Meghalt Dániel Péter ügyvéd, 2013 óta Izraelben élő politikai aktivista – halálhírét a Kidma közölte. Dániel Péter Gyurcsány Ferenc támogatójaként vált ismertté a magyar nyilvánosságban, majd 2010 után rendszeresen a tiltakozó akcióival került be a hírekbe.

2010-ben kaszinótojással kente össze a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát, egy évvel később ketchuppal öntötte le az alaptörvény egy példányát, és látványosan lépett fel az ellen, amit az antiszemitizmus és a Horthy-korszak rehabilitációjának vélt, így például vörös festékkel öntött le egy Horthy-szobrot.

Dániel Péter Fotó: Dániel Péter/Facebook

Akcióit politikai véleménynyilvánításnak tekintette, de a Budapesti Ügyvédi Kamara 2012 decemberében első fokon a kizárásáról döntött. Dániel Péter ezután Tel-Avivba költözött. Döntését az őt ért antiszemita támadásokkal és fenyegetésekkel, valamint a magyarországi politikai viszonyokkal indokolta. Izraelből is aktívan követte a magyar közéletet, a Facebookon rendszeresen írt a magyarországi eseményekről.

A magyar hatóságok 2013-ban elfogatóparancsot adtak ki ellene, miután nem jelent meg a Wittner Mária megsértése miatt indult büntetőeljárás tárgyalásain. Rágalmazás miatt távollétében 180 óra közmunkára ítélték. Amikor 2017-ben édesanyja súlyos betegsége miatt Magyarországra utazott, a ferihegyi repülőtéren elfogták, néhány órával később azonban szabadon engedték.