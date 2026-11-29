„Egy fontos célt tűztem ki magam elé: Róma polgármestere szeretnék lenni” – jelentette be a Rai Radio1-ben a Staller Ilona néven született magyar pornószínésznő, a 75. születésnapján.

Staller Ilona a 70-es években disszidált Olaszországba, ahol először színésznőként próbálkozott, végül a pornószínészkedésben lett sikeres Cicciolina néven. A politika sem ismeretlen terep számára: 1979-ben listavezető jelöltként indult a parlamenti képviselő-választáson, Olaszország első „zöld” pártja, a Lista del Sole színeiben. Ezután átlépett az Olasz Radikális Pártba, amelynek színeiben 1987-ben bejutott az olasz parlamentbe, ami óriási teljesítmény volt, hisz akkoriban a római parlamenti képviselői helyek mindössze 6,5 százalékát töltötték be nők.

„Indulni akarok a választásokon; dolgozom rajta, de egyelőre szigorúan titkos, kivel fogok indulni – ezt nem árulhatom el” – mondta most Cicciolina, aki úgy gondolja, az ő vezetésével Róma „modern és élhető várossá válik”, ez a választási programjának első pontja. Példaképeként Marco Pannellát, az Olasz Radikális Párt történelmi vezetőjét és alapítóját nevezte meg.

Cicciolina 1996. május 15-én Cannes-ban Fotó: ANDRE DURAND/AFP

Nem Cicciolina az első pornósztár, aki ezzel próbálkozik: Moana Pozzi is szeretett volna Róma polgármestere lenni, de a kampánya nem hozta meg a várt sikert.

Sőt, most is akad egy másik felnőttfilmes, Valentina Nappi a riválisok között, legalábbis idén nyáron az Il Foglio című lapban a Più Europa elnöke, Matteo Hallissey bejelentette, hogy fontolóra veszi a Nappit, mint potenciális jelöltet. (Il Foglio)