Az európai vezetők hamarosan döntenek arról, hogy elindítsák-e a kontinens első, saját emberes űrprogramját. A miniszterek december 15-én Rómában vitatják meg, 10 milliárd eurós programot, amely végső soron azt a célt szolgálná, hogy Európa csökkentse az Egyesült Államoktól való függőségét az űrhajósok világűrbe juttatásában.

A program keretében egy európai űrrepülőgépet, valamint az indításához és a leszállásához szükséges létesítményeket is meg kellene építeni. Ezek várhatóan Francia Guyanában kapnának helyet, ahol az Európai Űrügynökség (ESA) guyanai űrközpontja működik, innen juttatja az európai műholdakat Föld körüli pályára az Arianespace kereskedelmi űripari vállalat már mintegy 45 éve.

Az ESA főigazgatója szerint történelmi pillanat lehet, ha a miniszterek megszavazzák a program elindítását, annál is inkább, mert a milliárdosok űripari térnyerése (lásd Elon Musk), valamint az Oroszország katonai űrprogramjaival – köztük egy esetleges űrbe telepített nukleáris fegyverrel – kapcsolatos egyre nagyobb aggodalmak rámutattak az európai űrstratégia sebezhetőségére. Az ESA és az amerikai űrügynökség, a NASA kapcsolata „jó és szoros”, de az Egyesült Államokban változhat a helyzet, ezért Európának minden eshetőségre fel kell készülnie. A főigazgató szerint nem az a cél, hogy Európa felhagyjon a NASA-val való együttműködéssel, hanem hogy kiegészítse azt saját képességekkel. Így Európa Oroszország, Kína és az Egyesült Államok mellett önálló űrhatalommá válhatna, miközben megteremtené saját technológiai szuverenitását, és új lehetőségeket nyitna az európai ipar előtt a csúcstechnológiás mérnöki fejlesztések révén.

Attól függően ugyanis, hogy ki ül a Fehér Házban, az amerikai kormány csökkentheti a NASA támogatását, vagy akár meg is tilthatja külföldi űrhajósok részvételét az amerikai állami és magánűrrepülésekben. Európának jelenleg 11 űrhajósa van az űrprogramban, közülük négyen a tervek szerint jövőre, a NASA közreműködésével jutnak el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

A Nemzetközi Űrállomás Fotó: -/AFP

Az európai országok az 1992-es Hermes-program óta nem próbálkoztak saját emberes űrprogram elindításával. Az ESA szerint az, hogy Európa továbbra is a NASA-ra támaszkodik az emberes űrrepülések terén, nemcsak kockázatos, hanem azt is eredményezheti, hogy az európai adófizetők pénzének jelentős része végül az Egyesült Államokban hasznosul.

Az Ukrajna Starshieldhez való hozzáférésének közelmúltbeli korlátozásai szintén felerősítették a kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy Európa milyen gyorsan és milyen sürgősen fejleszti saját katonai űripari képességeit, illetve mennyire tud versenyezni a Starlinkkel. A Starlink európai versenytársának szánt IRIS2 program csak 2029-ben áll majd működésbe, de eredeti tervekhez képest így is egy évvel előrehozták az indulását.

Az ESA 1975-ös alapító okirata szerint az ügynökség kizárólag békés célokat szolgálhatott, ami bizonyos értelemben hátráltatta Európát. Tavaly novemberben azonban módosították a mandátumát: azóta már a „nem agresszív védelmi és biztonsági célú küldetéseket” is támogathatja. A költségvetése rekordösszegre, 22,1–22,3 milliárd euróra emelkedett, ami 33 százalékos növekedést jelent az előző költségvetési időszakhoz képest.

Ha az ESA decemberben megkapja a 23 tagállam jóváhagyását, az ügynökség megkezdi az előkészítő munkálatokat. Erre a NASA projektjeinek felfüggesztése miatt felszabaduló 280 millió eurót fordítanák. A teljes finanszírozásról a következő, 2028-as ESA-miniszteri költségvetési ülésen születhet döntés. (Guardian)