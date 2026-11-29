A Nemzetközi Úszószövetség két nemzetközi eseménytől megfosztotta Kanadát az oroszok vízumkérelmének elutasítása miatt, írja az MTI.

A Nemzetközi Úszószövetség közleményében felidézte: Kanada a jövő évben rendezte volna meg a műugró világkupát (február 25-28.) és a szinkronúszó világkupát (április 29-május 1.), ám előbbit Mexikóba helyezte át, utóbbinak pedig, amelyet kivett a versenynaptárból, még keresi a házigazdáját. „A Nemzetközi Úszószövetség továbbra is elkötelezett a politikai beavatkozástól mentes nemzetközi versenyek iránt” – idézte a TASZSZ orosz állami hírügynökség a világszövetség közleményét.

A szervezet áprilisban oldotta fel az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat. Korábban a kanadai hatóságok egy másik sportágban, jégkorongban is elutasították az oroszok vízumkérelmét, amelyet a decemberi junior világbajnokságra nyújtottak be. A World Aquatics korrupcióval vádolt elnökének NER-es kapcsolatairól ebben a cikkben írtunk.