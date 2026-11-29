Irán az Elon Musk-féle Starlink műholdas internetszolgáltatását használta az amerikai erők elleni támadásokhoz, miután az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra – írja a Washongton Post.

Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója feldühödött, amikor értesült arról, hogy a Starlink kétféleképpen is jogosulatlanul használták: egyrészt Irán, másrészt az amerikai hadsereg is, amely egyirányú támadó drónokat vetett be a Starlink katonai célokra fejlesztett változatával, a Starshielddel, de ehhez a földi műveletekre szánt, olcsóbb előfizetési csomagot használták.

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A Washington Post szerint az iráni hadsereg Starlink-használatáról titkos jelentés készült, amelyet Pete Hegseth amerikai védelmi miniszternek is megküldtek. A Starlink nem rendelkezik engedéllyel arra, hogy Iránban működjön, Elon Musk azonban korábban azt mondta, hogy a szolgáltatás az országban is elérhető.

Az iráni hatóságok a januári országos, rengeteg halálos áldozatot követelő zavargások időszakában többször is korlátozták a lakosság internet-hozzáférését, ezt követően az amerikai kormány több ezer Starlink-terminált juttatott be Iránba. (Reuters, Washington Post)