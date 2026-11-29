Minden eddiginél nagyobb összeggel, csaknem 37 ezer forinttal emelkedik jövőre a nettó minimálbér, a növekedés csaknem 60 százalékkal haladja meg az eddigi legnagyobb, 2024-es emelés összegét, mondta Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon közzétett videójában.

Elmondta: január 1-jétől a minimálbéren dolgozók nettó keresete a jelenlegi 214 662 forintról 251 575 forintra nő. A havi többletjövedelemből több mint 16 ezer forintot a munkáltatók által fizetett béremelés, csaknem 21 ezer forintot pedig az adócsökkentés biztosít. A jövő évre várt, 3 százalék körüli infláció mellett a nettó minimálbér vásárlóereje várhatóan csaknem 14 százalékkal emelkedik. Szerinte ez lehet az elmúlt évtized legnagyobb, reálértéken számított minimálbér-emelése.

Hozzátette: a személyi jövedelemadó általános kulcsa továbbra is 15 százalék marad, az adójóváírás révén azonban a minimálbéren dolgozók keresetét 9 százalékos szja terheli majd, így havonta 20 820 forinttal, évente csaknem negyedmillió forinttal kevesebb adót fizetnek.

Fotó: Németh Dániel/444

A kedvezmény a részmunkaidőben foglalkoztatott, minimálbérnél kevesebbet keresőkre is vonatkozik, mértéke a minimálbér és annak kétszerese, azaz havi bruttó 694 ezer forint között fokozatosan, egyenletesen csökken, tette hozzá. Szerinte jövőre mintegy 2,5 millió ember nettó keresete nemcsak a béremelés, hanem az adócsökkentés révén is növekedhet. A nettó minimálbér 17,2 százalékkal, a garantált bérminimum nettó összege 13,3 százalékkal nő, az átlagos nettó kereset növekedése pedig az egyszeri hatásoktól eltekintve várhatóan 7,5 százalék körül alakul, írta az MTI.