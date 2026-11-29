Nyolcvanöt éves korában meghalt Mike Love, a Beach Boys alapító tagja és énekese – írja a BBC.

Sajtóképviselője szerint a zenész szombat este, családja körében halt meg. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra, de Love az elmúlt hónapokban súlyos egészségügyi problémákkal küzdött.

Love 1961-ben alapította meg a Beach Boyst Kaliforniában három unokatestvérével, Brian, Dennis és Carl Wilsonnal, valamint barátjukkal, Al Jardine-nal. Az amerikai popzene történetének egyik legnagyobb hatású együttese lett, világszerte több mint százmillió lemezt adtak el. Love volt a zenekar egyetlen állandó tagja, és olyan slágerek megírásában vett részt, mint a California Girls, a Good Vibrations és az I Get Around.

Fotó: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild//Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

„Az amerikai kultúra ikonja volt, akire egyedülálló tehetsége miatt és zenészek egész nemzedékeinek inspirálójaként fogunk emlékezni”

– áll a halálhírét bejelentő közleményben. A Beach Boys az 1962-ben megjelent Surfin’ Safari, majd az egy évvel későbbi Surfin’ USA című albumával futott be. A kaliforniai életérzést, a szörfözést, a nyarat és a gondtalanságot megéneklő együttes legnagyobb művészi teljesítményének általában az 1966-os Pet Sounds című lemezt tartják.

Love és Brian Wilson kapcsolatát évtizedeken át művészi és üzleti konfliktusok terhelték. Love a kilencvenes években sikeresen perelte be unokatestvérét, hogy a zenekar több tucat dalában elismerjék szerzői közreműködését. A viszályok ellenére 2012-ben az életben lévő alapító tagok ismét összeálltak egy turnéra, és közös lemezt is készítettek That’s Why God Made the Radio címmel. Brian Wilson tavaly júniusban, 82 éves korában halt meg.

A zenekart 1988-ban felvették a Rock & Roll Hírességek Csarnokába, 2001-ben pedig Grammy-díjat kapott az életművéért. Love még idén októberben is színpadra állt a Beach Boysszal Nashville-ben, bár már segítséggel kellett felkísérni a színpadra. John Stamos színész és zenész, aki 1985 óta lép fel az együttessel, már akkor arról írt, hogy Love súlyos egészségügyi problémákkal küzd. „Reméljük, még évekig azt csinálhatja, amit szeret, de nem tudjuk, mit tartogat a jövő. Ez az este viszont még a miénk” – írta akkor Stamos, aki most úgy búcsúzott barátjától:

„Kiváltság volt valakit annyira szeretni, hogy ennyire fájjon az elvesztése.”

Love fia, Mike Love Jr. a Beach Boys egyik legismertebb dalának címét idézve búcsúzott apjától az Instagramon: „Csak Isten tudja, mennyire szeretlek, apa.”