Egy kedves kis macsek mentett meg egy Pueblában, Mexikóban található boltot a kifosztástól, mert jól berágott a fegyverrel fenyegetőző betörőre, és fújtatatással, valamint karmolgatással kényszerítette futásra, írja a Mexico News Daily.

Az esetet a városban található bolt kamerái is felvették. A betörő először gyógyszert keresve beszélgetett a pultossal, majd hamarosan távozott, és maszkban, zsákjába rejtett fegyverrel fenyegetőzve tért vissza, a kassza tartalmát követelve.

Nem is kellett több a pultos kislányának, aki épp az üzletben tartózkodott: felkapta a szintén ott lévő, Misifú nevű cicájukat, és a betörő arcába nyomta. A macsek idegesen reagált a rablási kísérletve, és fújtatva, karmolgatva esett neki a betörőnek, aki a szokatlan biztonsági szolgálattal szembesülve meghátrált, és üres kézzel hagyta el az üzletet. A család azért osztotta meg a felvételeket, hogy azonosítani tudják az elkövetőt. Emelett kérték a város rendőrségét, hogy aktívabban legyen jelen a szomszédságuk utcáin.

A macskás betörőijesztésről készült videót alább lehet megnézni: