Gulácsi a letiltott szivárványos stadionról: Az UEFA döntése volt, a játékosoknak nincs ebbe beleszólása

Pikáns választás volt éppen Gulácsi Pétert kiültetni ma a magyar válogatott sajtótájékoztatójára, aznap, amikor az UEFA megtiltotta, hogy a magyar válogatott következő meccsének a helyszínén, Münchenben szivárványszínű stadion várja a magyar csapatot.

A német város vezetése ezzel akart szolidaritást vállalni az LGBT-közösségekkel a magyar parlament múlt heti döntése után, amivel gyakorlatilag megtiltották, hogy az iskolai felvilágosításokon a homoszexualitásról vagy a nemváltásról beszéljenek.

A Németországban védő Gulácsi még februárban állt ki a Facebookon a szivárvány családok mellett, mint akkor írta, „Szólaljunk fel a gyűlölet ellen, legyünk elfogadóbbak és nyitottabbak!”.

Ezzel akkora vihart kavart, hogy még Orbán Viktor is megszólalt az ügyben, szerinte a válogatott kapusa megbontotta a csapategységet a posztjával. Az MTVA pedig váratlanul megszabadult attól a riportertől, aki lájkolta Gulácsi posztját.

A dpa német hírügynökség meg is kérdezte Gulácsit, hogy mi a véleménye arról, hogy az UEFA megtiltotta a szivárványszínű stadion, mert azt politikai véleménynyilvánításnak minősítette. A kapus ragaszkodott ahhoz, hogy előbb magyarul, majd németül is ő mondhassa el a válaszát. Amiben magyarul nem volt semmi meglepő, azt mondta, hogy az UEFA hozta meg a döntést, a játékosoknak nincs ebbe beleszólása. Nem ezzel, hanem a mérkőzéssel foglalnak, tudják, mekkora sansz van előttük, és megpróbálják a lehető legjobbunkat nyújtani, hogy az országot és a szurkolókat büszkévé tegyék.

Németül is majdnem ezt mondta el, de ott beszúrta, hogy „mindenki ismeri a véleményemet a világ dolgairól”, majd folytatta azzal, hogy ki akarják használni a lehetőséget a továbbjutásra, mindent megtesznek majd. (Ehhez meg kellene verni a németeket idegenben.)

Megdicsérte még a németek kapusát, Manuel Neuert, akit az utóbbi évtizedek legjobb kapusának nevezett.

A sajtótájékoztatón ezután Marco Rossi szövetségi kapitány beszélt az esélyekről. Mint mondta, a magyar csapat jól játszott Portugália ellen, aztán tovább fejlődött a franciák ellen, de még tovább kell javulnia, hogy jó eredményt érhessen el a németek ellen. Az olasz edző megismételte, amit már elmondott többször, hogy a foci egy egyszerű játék. A tény, hogy az ellenfélnél van a labda, azt is jelenti, hogy hamarosan hozzád fog kerülni, de általában aki többet birtokolja a labdát, annak vannak jobb technikai képességei. Tisztában kell lennünk az erősségeinkkel és a gyengeségeinkkel is, valamint az egész mérkőzés alatt koncentrálnunk kell Münchenben - írja az MLSZ.

Marco Rossi úgy fogalmazott, holnap egy tank ellen lép pályára a magyar válogatott, hiszen a német csapat fizikálisan nagyon erős játékosokból áll, akiknek a technikai képességeik is kimagaslóak.

„A fizikumunkkal nem volt probléma az elmúlt találkozókon. A csapatom az egy az egy elleni párharcokba is teljes erőbedobással beleáll. Néha elveszítjük a párharcokat, de a küzdelembe mindig belemegyünk” - mondta Rossi.

Rossi szerint a csapatának van joga hinni abban, hogy bravúrt tud elérni, hiszen nagyon kemény munka és rengeteg erőfeszítés van már mögötte. „Szeretnénk bizonyítani, magunk, a családjaink és a szurkolók miatt is. Tudtuk a torna előtt is, illetve láthattuk az utolsó mérkőzéseken is, hogy milyen büszkék a szurkolók a teljesítményünkre, és arra, amilyen elánnal szállunk szembe az ellenfelekkel. Ugyanezt a hozzáállást szeretném látni holnap is. Az eredmény pedig rengeteg tényezőtől függ, amelyek között ott van a szerencse is”.