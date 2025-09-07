Utazás a posztszovjet világ legmagasabban fekvő régiójába

Amikor 2006-ban először FIFA-ztam, nem gondoltam, hogy 19 évvel később Afganisztántól 200 méterre egy angollal és egy tádzsikkal játszom majd. Pedig a Pamírban töltött második napomon pont ez történt. A szállásunk nappalijában találtunk egy PlayStationt, amin futott az orosz nyelvű FIFA 21. Angol útitársam az angolokat, tádzsik sofőrünk a spanyolokat, én pedig a harmatgyenge magyarokat választottam. Mindkettejüket megvertem.

A tádzsikisztáni Horugban voltunk. Az afgán határnál, 2200 méterrel a tengerszint felett fekvő várost a Pamír fővárosának is nevezik. Egyrészt azért, mert 30 ezres népességével a 150 ezres autonóm Hegyi-Badahsán régió fővárosa és legnépesebb települése. Másrészt pedig azért, mert logisztikai szempontból megkerülhetetlen. Itt ágazik ugyanis el a Pamir Highway (a béna magyar fordítás miatt az angol verziót használom) és a Pandzs folyó völgyében továbbvezető út. Ráadásul a városnak még repülőtere is van.

De mégis hogyan kerültem Horugba?

A Pamir Highway miatt. Ezt a kifejezést tavaly, egy kazah hostelben hallottam először. Nyugat-európai hátizsákos utazók említették, hogy mindenképpen „meg akarják csinálni” a Pamir Highwayt. Miután rákerestem az útra, elhatároztam, hogy én is végigmegyek rajta.

A Pamir Highway Fotó: Molnár Kristóf/444

Az M41-es jelzésű Pamir Highway a világ második legmagasabban futó nemzetközi útja. Az 1200 kilométeres út keresztülszeli a 7000 méteres csúcsokkal rendelkező Pamír-hegységet, két végpontja pedig a tádzsikisztáni Dusanbe és a kirgizisztáni Os. Az út legmagasabb pontja 4655 méteren van. Ebben a mutatóban csak a Pakisztán és Kína közötti Karakorum Highway előzi meg a nemzetközi utak között.