Apokaliptikus látványt nyújtanak a legnépszerűbb tavaink

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Nagy javulás ráadásul mostanában nem várható, az előrejelzések szerint csak pár milliméter eső várható a következő egy hétben a tó térségében.
11,7 millió köbméterrel kevesebb víz van a Velencei-tóban, mint egy éve.
Sosem volt még ilyen alacsony a bejövő csapadék mennyisége a vízrendszerből elpárolgó vagy elfolyó vízmennyiséghez képest.
A Balaton nem lenne Balaton a tavat körülvevő növényzet nélkül, ezért sem ésszerű a természetes partszakaszok további felszámolása. Ha halastóvá változtatják, ökológiai sokszínűsége mellett turisztikai értékét is elveszítheti.
A sokkoló ütemű vízmelegedés következményei: csökkenő vízszint, romló vízminőség. A szakértők szerint azonnali beavatkozásra volna szükség.
A klímaváltozás egyik hatása, hogy a gabona terméshozama is csökken, emiatt a termelés átkerül Észak-Európába.