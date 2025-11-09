A dombtetőre érve megpillantottuk Csenyétét. A lassan lebukó nap arany színnel világította meg a színes házakat, a mezőn gyerekek fociztak, a kéményekből sűrű, szúrós szagú füst szállt az ég felé. A békés látványt elnézve nem gondoltuk, hogy pár perccel később már miattunk zeng majd a völgy.
Pedig így történt. Miután megkérdeztük az első helyitől, hogy mit gondol Magyar Péterről, azonnal elszabadultak az indulatok. A fiatal férfi emelt hangon kezdte Magyart szidni, kiabálására pedig először a szomszédai jöttek elő, majd az utca végén korzózó csoport is elindult felénk. Nem sokkal később már körülöttünk állva figyelték a feszült jelenetet. Miközben bizonygattuk a férfinak, hogy nem vagyunk Magyar emberei, két, mellettünk elsétáló nő odavetette nekünk, hogy Csenyéte fideszes, és ha pár házzal odébb is a Tiszáról kérdezősködünk, meg leszünk verve. Utóbbi jóslat végül nem jött be.
Csenyéte egyike volt annak az öt csereháti településnek, amit végigjártunk a késő őszi hétköznapon. Azért mentünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati régiójába, mert ez a legnagyobb, egybefüggő területe az országnak, ahol Magyar Péter még egyszer sem tartott országjáró fórumot. A politikus megfordult Putnokon, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren és Encsen is, a tőlük északra található területen azonban nem tartott beszédet, „csak” három faluba vitt karácsonyi adományt. Például Csenyétére. A látogatással nemcsak a helyi közhangulatot akartuk felmérni, hanem arra is kíváncsiak voltunk, ismerik-e az emberek Magyar Pétert, és ha igen, mit gondolnak róla.
Az idei EP-választáson 98,25 százalékot szerzett itt a kormánypárt.
