Felvonultak, de aztán kockázat nélkül hozták le a hadvezérek a győri csatát

Nagyon sok tiszás volt Győrben - derült ki a meglepő információ Deák Dániel kormánypárti elemző Facebook-bejegyzéséből. Igaz, nem most, hanem még tavaly júniusban. Ezek azok a napok voltak, amikor Mráz Ágoston Nézőpont-főnök közölte: Magyar Péter mozgalmánál elfogyott a lendület, a Tisza Párt túl van a csúcsponton és Erős a kontraszt a Fidesz–KDNP mozgósításához képest. Most ugyanezt mondják.

Az persze megszokott, hogy Deák olyan képet rak ki az aktuális tiszás rendezvényről, amin úgy tűnik, alig lézengenek. Most először fordul elő, hogy legalább utóbb sokan voltak egy Magyar Péter-tüntetésen Deák szerint is. Talán majd a mostaniról is kirak egy olyan képet jövőre, ahol valóban látszik, hogy mennyien voltak.

Az október 23-i nagy erődemonstráció után most először fordult elő, hogy összemérhető volt a két pár mozgósítási képessége. (Október 23-a a Fidesznél és a Tiszánál is visszaköszönt most a látványelemekben. A Fidesz kivetítette a Békemenet felvételeit, Magyarnál a színpadon volt háttérkép a Hősök tere.) A győri seregszemle azután alakult ki, hogy Magyar Péter országjárása után Orbán Viktor is bejelentette, hogy járni kezdi a vidéket. Magyar pedig válaszul rászervezett a fideszes roadshow-ra.

Az első állomás Győr volt, Orbán és Magyar országjárása pedig nem is lehetne különbözőbb, pláne a nyári-őszi tiszás turnéval összehasonlítva.

A Fidesz rendezvénye Győrben az Olimpiai Sportpark Multicsarnokban Fotó: Bankó Gábor/444

A Tisza rendezvénye Győrben a Bécsi kapu téren Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar felvállaltan emberek közé ment, megközelíthetővé tette magát, kézfogásokkal építette a kampányát. Orbánt ezzel szemben emberek vették ugyan körül, de gondosan megválogatták, hogy kik kerülhetnek a közelébe. És a leghűségesebb rajongóira esett a választás.

Orbán Viktor a színpadon szelfizik Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter a közönség soraiban szelfizik Fotó: Bankó Gábor/444

Orbánék zárt teret választottak, a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokát. A rendezvényre kizárólag regisztrált DPK-tagok mehettek be, de meglepetésre nem csak kormánypárti szerkesztőségek, hanem független lapok is kaptak meghívót. A helyszínen persze kiderült, hogy ez az jelenti, hogy biztonsági őrök kísérgetnek csapatostul újságírókat, akár wc-re is, szigorúan elválasztva őket a jelenlévőktől, a csarnokban pedig a színpadon távol, leválasztott részen kaptak helyet. Így tuti nem fertőztek meg senkit, de pompásan lehetett rájuk mutogatni. Orbán maga is a sajtó egy részének - annak a részének, akit ő a külföldről finanszíroztattak közé sorol - az ekézésével kezdte a mondanivalóját, lényegében azt állítva, hogy kitiltani nem kell őket, de szóba sem kell velük állni. Nézelődhetnek.

Volt mit, mert a pénz láthatóan nem számított a rendezvényen, árnyékszínház, fények, csillogás, világító ledes karkötők, fellépő művészek, számtalan rendező és biztonsági ember. Egy férfi befelé jövet azon kesergett, hogy elvették a magyar zászlóját, de bent kiderült, hogy kap majd ajándékba. A turnét hivatalosan a Digitális Polgári Köröknek szervezték ki, így nem a Fidesz kasszáját terhelik a költségek. Az Állami Számvevőszék ha akarna, sem találna túlköltést. Nem mintha ettől tartania kellene a Fidesznek.

Árnyékszínház a háborúról a Fidesz rendezvényén Fotó: Bankó Gábor/444

A nézők Magyar Péter felszólításra megfogják egymás kezét a Tisza rendezvényén Fotó: Bankó Gábor/444

A csarnok nem kicsi, de nem is óriási, 2400 négyzetméter alapterületű. Fotókon, kamerában jól mutatnak a résztvevők. A székek megteltek, de azért ez messze nem Pap László Aréna méretű hely. Kint voltak buszok, de olyan nagyon sok nem, mint ami a Békemeneteken megszokott. Győr azért alapvetően fideszes város, csak a Borkai-ügy borította fel a papírformát, helyiekre is számíthattak Orbánék.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

A túloldalon már a harmadik győri tiszás rendzevényre készültek. Hogy voltak már egészen sokan is, arról most Deák Dániel is kirakott képet. A mostanit eleve egy kisebb térre szervezték, az mindenesetre megtelt. Akik voltak mindkettőn, azt mondják, hogy a tavalyin többen lehettek, most hidegebb volt. Annál azért most is jóval többen voltak, mint ami Deák képén látszik. Korai lenne megmondani, hogy mennyire mart bele a tiszás bázisba az adatlopási botrányt, befolyásolja-e a párt mozgósítási képességét. Akik kint voltak, azok közül sokan azt mondták, hogy csak dacosabbá tette őket az ügy. Akik esetleg az adatlopás, vagy a téren a tüntetés előtt látványosan felszerelt kamerák, esetleg kiábrándultság miatt maradtak távol, azokat ott nem tudtuk megkérdezni.