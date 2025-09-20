Stratégiai forródrót, digitális főhadiszállás – a beavatottság ígéretével toborozza Orbán a digitális hadseregét

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Orbán Viktor parancsba adta a digitális nyomulást, és nyíltan megfenyegette azokat, akik nem tesznek bele száz százalékot.

Nehezen látszik, hogy az Orbán Viktor gondolatait és posztjait recikláló Harcosok Klubjából hogy lesz az a digitális hadsereg, amivel Orbán meg akarja nyerni a választást, vagy akár az a tömeg, amely legalább enyhíti a közösségi médiás hirdetések letiltásából keletkező űrt.

Orbán nagy szavakkal csábít, ami főként látszat, mint valóság.

A sereg körül akkora a zaj, hogy az akár fedőtevékenységnek is jó lehet.

A klubban, ahol Orbán kérését is figyelmen kívül hagyja a többség, az utóbbi időben ráfordultak a Tiszára. Orbán Digitális Polgári Körében viszont egészen más a hangulat.

A Harcosok Klubja májusi nyitórendezvénye és a szeptember közepi edzőtábor után szombaton a Papp László Sportarénában készül showműsorra a Fidesz. Az eseményt szerényen digitális honfoglalásként hirdetik, és Lázár János ígérete szerint innentől minden megváltozik.

„A Harcosok Klubját Orbán Viktor 2025-ben azzal a céllal alapította legelhivatottabb szövetségeseivel, hogy Magyarország érdekeit az online térben is hatékonyan képviseljék. A Klubba kizárólag meghívás alapján lehet bekerülni, a tagságnak szigorú elvi feltételei vannak. Azon magyarok jelentkezését várjuk, akik a nemzeti értékek talaján állva aktívan készek cselekedni Istenért, hazáért és családért – a digitális világban és azon túl is” – hirdeti magáról a Harcosok Klubja Facebook-csoport, de egyértelmű, hogy Magyarország érdekeinek képviselete itt is kimerül Orbán Viktor támogatásában.

Az sem igaz, hogy ide csak meghívással lehetne csatlakozni, tudunk olyan tagokról, akik szimplán bejelentkeztek úgy, hogy nem is Fidesz szimpatizánsok. Itt igazából annyi a szűrő, hogy el kell fogadni az alapelveket.

Egy, a Harcosok Klubjába bejutott forrásunk szerint a kommunikáció ebben a csoportban irányított, csak az adminok posztolhatnak. Az egész csoport lényegében Orbán Viktorról szól: vagy ő posztol vagy döntő többségben az ő tartalmait osztják újra az adminok azzal a felhívással, hogy azt like-olják vagy kommenteljék azt a tagok.

Ez többnyire kérés marad: ugyan a Harcosok Klubjának 46 ezer tagja van, és például az egyik, Lázár János által promózott, a migrációs válságról szóló Orbán-videón 28 ezer like van, és mellé 3,2 ezer röhögő fej. Az 5 ezer komment elsőre szép eredménynek tűnhet, de azok között nagyon sok a kritikus vélemény. A 28 ezer like a 46 ezer taghoz képest kevés, az átlagos aktivitáshoz képest viszont jónak számít.

A Harcosok Klubja eredetileg egy Whatapp-csoportként indult, amit Orbán ketten csinált Menczer Tamással, majd arra hivatkozva, hogy kinőtték az appot, átköltöztek a Facebookra. Az itt létrehozott csoportban Menczer háttérbe szorult, jóval több lett az admin.

Rényi Pál Dániel információi szerint a Harcosok Klubja létrehozása Orbán Viktor ötlete volt, és ő is posztol legtöbbet a csoportba. Ez az aktivitás után kapott pontjaiból is látszik, ebből 737 ezret gyűjtött Orbán. Menczernek csak 215 ezer pontja van. A Harcosok Klubja „edzőtábor” elnevezés is az ő világa, utána nyugodtan posztolhatott úgy, mintha egy meccsen lenne: „az első taktikai értekezlet, öltözői eligazítás óriási siker.”

Orbán a tőmondatos napi posztjait exkluzív üzenetként tálalja, a chatcsatornáját reklámozó videóban például úgy fogalmazott, ezek „közvetlen tőlem, csak nektek” íródnak. Ez is sántít: Orbán posztjai korábban vagy „kiszivárogtak” a kormányoldali médiába, vagy kis korrigálással Orbán maga osztotta meg azokat a Facebook-oldalán. Úgy tűnik, ezt mostanában már kerüli.

Sovány malacvágtában a Tiszáról

Van, hogy a posztokban jópofáskodik és próbálja a bennfentesség látszatát kelteni, de érdemi információkat továbbra sem közöl, és sokszor ismétli meg ugyanazokat a paneleket. Ami nagyon látványos úgy, hogy a Harosok Klubjában napi 2-3 posztnál nem nagyon van több. Ez lehet, hogy egy Orbán-rajongónak élmény és megerősítés, de kérdéses, hogy hogy lesz ebből az a mindent elsöprő digitális hadsereg, amit Orbán megálmodott.

A közvetlenkedő Orbán Fotó: Orbán Viktor a Harcosok Klubjában

A Harcosok Klubja indulásához képest változás, hogy most már Orbán Viktor is elkezdett feladatokat osztani, ami kimerül a kommentelésben vagy egy-egy videó megosztásában. Ezt jellemzően a Tisza állítólagos adóemelési tervével kapcsolatban csinálja. Hiába cáfolta Magyar Péter, hogy adóemelésre készülne a párt, a Fideszt ez egyáltalán nem zavarja, és gőzerővel nyomják a kampányt, a Harcosok Klubjában is.

A kötcsei balhézást - amiből nem lett semmi - visszatérően emlegette Fotó: Orbán Viktor posztja a Harcosok Klubjában

Míg korábban a csoportban Orbán gyakran külpolitikai témákról – a háborúról és Brüsszel hibáiról - vagy az Otthon Startról posztolt, addig augusztus 28, az ominózus Index-cikk óta a legtöbb bejegyzés a Tisza „tervéről” szól, vagy legalábbis megemlítik benne. Az utóbbi napokban a fő téma Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügye lett. Az agyonreklámozott Otthon Startól alig van már szó, de olykor felbukkan a migráció ügye is.

Tisza-mix és feladatosztás Fotó: Orbán Viktor a Harcosok Klubjában

Az is látszik, hiába az Orbán utasításba valamit – például, hogy Hidvégi Balázs videójához szóljanak hozzák a harcosok, a többség ezt sem veszi figyelembe. A poszton, amin Hidvégi a nemzeti konzultáció nyomtatását jelentette be, mindössze 80 komment volt 2 nap alatt, igaz, ezek döntő többsége támogató.