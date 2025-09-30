Az ember, aki megint akkor alapít politikai mozgalmat, amikor úgy tűnik, hogy kihívója van a Fidesznek

Gyurcsány Ferenc író és Tarjányi Péter könyvkiadó épp bemutatják előbbi első krimijét Fotó: Bankó Gábor/444

Állítása szerint pár tízmillió forintos saját megtakarításaiból indítja el a választások előtt nem egészen fél évvel új politikai mozgalmát Tarjányi Péter, a rendőrkommandósból lett influenszer, tévés, biztonságpolitikai szakértő, politikai tanácsadó, többszörös online laptulajdonos, író és vállalkozó, a politika és gazdaság közötti legendás magyarországi Szürke Zóna egyik legérdekesebb és legtitokzatosabb figurája.

Aki önmagát baloldaliként definiálja, de egyformán jóban van vagy volt az Orbán Viktor személyi testőréből és a Fidesz biztonsági igazgatójából lett TEK-főigazgató Hajdu Jánossal, az MSZP-s Molnár Zsolttal, a Hit Gyülekezetével és Gyurcsány Ferenccel. A három említett vezetőnek dolgozott tanácsadóként is.

Aki a Proware nevű informatikai cégével az első Orbán-, majd a Medgyessy-kormánynak is dolgozott.

Aki kétszer is indított online újságot Zoom néven, és akinél jobb krédója sosem lesz magyar laptulajdonosnak, hiszen miután 2017 őszén pár hét munkaviszony után azért rúgta ki a Zoom főszerkesztőjét, Zappe Gábort, mert nem akart leszedni egy, az Orbán család anyagi helyzetéről szóló cikket, a következőt nyilatkozta:

„Ha akarnám, csak hétfőn, szerdán és pénteken jelennének meg cikkek az oldalon, mert ez az én újságom. Feltehetek és levehetek anyagokat, senki sem tudja megakadályozni.”

És aki egyszer már alapított politikai mozgalmat, Magyar Progresszív Mozgalom néven, 2017 őszén, sok tekintetben a maihoz hasonló helyzetben: bő fél évvel a soros parlamenti választás előtt, amikor éppen úgy tűnt, hogy az addig töketlen ellenzék végre elő tud állni egy potensnek tűnő miniszterelnök-jelölttel. A jelöltet akkor Botka Lászlónak hívták. Az MSZP sikeres szegedi polgármesterét azonban keményen fúrták, leginkább a saját pártján belülről. Rényi Pál Dániel kolléga remek cikkben idézte fel, hogy ennek a részeként alapított mozgalmat Tarjányi arra, hogy másik összellenzéki jelöltet találjanak Botka helyére, aki gyorsan le is mondott. Tarjányi egyfajta rekordot állított fel azzal, hogy Botka kinyírásakor mind az érintett, mind a vele más kérdésekben gyakran vitázó Hiller István, Tóth Bertalan és Molnár Gyula ugyanazt állították: hősünk „a Fidesz hatalomban tartását szolgálja”. Utóbbiak mindezt egy közös, írott közleményben tették.

Ilyen előzmények után jelentette be a nyilvánosságban mostanában a DK tanácsadójaként és Gyurcsány Ferenc könyvkiadójaként szereplő Tarjányi pár hete a Fidesz-propaganda és Orbán Viktor kedvenc társutas médiájában, az Ötben, hogy megint mozgalmat alapít a soros választás előtt szűk fél évvel, ezúttal „Tíz Évünk Van” néven. A mozgalomalapítást azzal indokolta, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter egyaránt alkalmatlan az ország vezetésére.

Emiatt kerestem meg és ültünk le beszélgetni. Az szerettem volna megtudni, hogy megint jelöltet akar-e buktatni, és hogy miért. És meg akartam kicsit ismerni a magyar politikai félvilág sokakkal jóban lévő, nagy dumájú kavarógépét.

Tarjányi a következő alapállításokat tette az új mozgalomról:

Egyelőre ő finanszírozza az indulást, pár tízmillió forintos nagyságrendben.

30-50 szakértő már dolgozik a publikálandó anyagaikon, köztük külföldiek is, összesen olyan 70-80 ember kapcsolódik jelenleg hozzájuk.

Valamikor decemberben lépnek a nyilvánosság elé.

A választáson semmiképp sem indulnak, és nem lesz saját vagy támogatott miniszterelnök-jelöltjük sem.

Ezúttal nem alapít újságot a mozgalom mellé, hogy legyen hol terjeszteni az anyagaikat, általa alapított és évek óta menedzselt Facebook-oldalakat fog átnevezni és csatornának használni. Ezek közül az Ütős nevű a legnagyobb, ennek jelenleg 571 ezer követője van. Ekkor tudtam meg, hogy Tarjányi azzal segíti a Media1 nevű online újságot, hogy ők is ezen az Ütősön terjeszthetik az anyagaikat.

Na de mi lesz ez az egész? Mit csinál majd a mozgalom a gyakorlatban, és miért?

Trajányi Péter második otthonában, egy tévéstúdióban

Tarjányi azt kezdte magyarázni, hogy ő azt szeretné, hogy a politika a konkrét megoldandó problémákról szólna. Nem érzelmi és düh alapú lenne, mint manapság. Márpedig szerinte van több alaptéma, amikben Magyarországnak lépnie kell valamit, vagy 10 éven belül nagy bajba kerül, bárki legyen is kormányon. Hét ilyen fontos területet azonosított, úgymint gazdaság, fejlesztések, oktatás, egészségügy, nemzetbiztonság, mezőgazdaság, adózás. Az új mozgalom mögött álló szakértők – akik közül egyet sem volt hajlandó megnevezni – az elmondása szerint ezen a hét területen írnak tanulmányokat/munkaanyagokat arról, hogy Magyarországnak milyen irányba kéne mennie, és konkrétan mit kéne csinálni mondjuk az elöregedett, az elektromos hálózat kiesése esetén jórészt használhatatlanná váló vízvezeték-hálózattal.

Tarjányi olyan víziót festett fel, hogy a politikai erők szabadon válogathatnak a konkrét megoldásokat kínáló anyagaik között, mint valami ingyenes ötletboltban, és ők akkor lesznek a legboldogabbak, ha bármelyikük megvalósítja bármelyik koncepciójukat.

Na de ez egy think tank vagy politikai kutatóintézet tankönyvi leírása, azok közül ugyanis sokan pont ilyesmivel foglalkoznak – vetettem közbe. Ismert példa az amerikai konzervatív Heritage Foundation, amely az előző években egy rakás szakértőt bevonva Project 2025 címmel rakott össze gigantikus munkaanyagot arról, hogy mit kéne lépnie a következő republikánus elnöknek a legkülönbözőbb szakpolitikai területeken. Erre a célra miért mozgalmat alapított, és miért pont a választások előtt? Ez nem derült ki, bár jó másfél órát beszélgettünk.

Lassan azért kibökte, hogy nemcsak veretes szakmai tanulmányokban fognak utazni, hanem elemző értékeléseket fognak közzétenni a választáson induló pártok programpontjairól is. Vagyis lesz bőven szórakoztató faktor, és lesz mit idéznie a kormánymédiának, ha mondjuk a Tisza adóterveit elemzik, természetesen szigorúan szakmai szempontból. Sőt nemcsak a létező programokról fognak beszámolni, hanem a programok esetleges hiányáról is. Ez, ha lehet, még jobbnak ígérkezik.