Pintérék új tervezete a legálisan tartott lőfegyvereket is kicsavarná a magyarok kezéből

Magyarország fegyvertartói néhány hete még a kormány nagyszabású lőtérfejlesztési programján örvendezhettek, három napja azonban dühösen küldözhetik a tiltakozásaikat a Belügyminisztérium egyik új jogszabályterve miatt a kormánynak. A belügy új előterjesztésével ugyanis több ponton módosítaná a fegyvertörvényt, és nem tudni, hogy Pintér Sándor minisztériumában valaki tévedésből fogalmazta meg rosszul a tervezetet, vagy

a kormánynak tényleg az a terve, hogy elkobozza a legálisan tartott lőfegyverek 80 százalékát az országban.

A minisztérium indítványában arra hivatkoznak, hogy a fegyvertörvényt EU-s követelmények miatt kell módosítani, ez azonban a szakmai szervezetek többsége szerint egyszerűen nem igaz, a fegyvertartást szabályozó EU-s direktíva ugyanis még nincs végleges állapotban. De abban lenne, a Belügyminisztérium tervezete akkor is szembemegy vele.

Hogy miért, azt a Kaliber magazin is részletesen leírta. A dolog lényege egy fordítási hibának tűnő fordulat, amiben a magyar szabályozás tiltottnak minősíti

az olyan rövid, központi gyújtású, félautomata lőfegyvereket, amikhez levehető, 20 lőszernél nagyobb kapacitású tár csatlakoztatható és

az olyan hosszú, központi gyújtású félautomata lőfegyvereket, amikhez levehető, 10 lőszernél nagyobb kapacitású tár csatlakoztatható.



Ehhez képest az EU-s szabályozás nem az ilyen fegyvereket minősíti tiltottnak, hanem csak azt, hogy az előírtnál nagyobb tárat csatlakoztasson valaki a fegyveréhez. A Kaliber szerint a magyar javaslat betiltana és elkobozna szinte minden forgalomban lévő öntöltő pisztolyt és puskát, hiszen a modellek többségéhez készült már az a tervezetben szereplő méretnél nagyobb tár.

A magazin szerint az is nonszensz, hogy a BM szövege alapján azért is be lehetne tiltani fegyvereket, mert valamikor, akár 10-20 éve valaki valahol készített hozzájuk egy nagyobb tárat.

A tervezet ezen kívül a fegyverkereskedők életét is nehezíti, ugyanis előírná, hogy ők nem adhatnak el fegyvert olyan embernek, akiről megalapozottan feltehető, hogy az eszközt bűncselekmény elkövetésére használnák. A szakmai szervezetek szerint bizonytalan, hogy mit jelent a „megalapozottan feltételezhető” kitétel, és a többség inkább csak azt sejti a módosítási javaslat mögött, hogy a kormány a fegyverkereskedőket is felelőssé tenné egy-egy fegyveres bűncselekmény után. Ezzel csak az a gond, hogy annak, aki legálisan fegyvert vehet egy fegyverkereskedőtől, eleve szigorú átvilágításon kell átesnie, és az esetleges bűnelkövetőket pont ennek a vizsgálatnak és az állami hatóságoknak kellett eddig kiszűrniük, nem a fegyverkereskedőnek.

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (MDLSZ) a Belügyminisztériumnak küldött levelében azt írta, hogy a tervezet ellehetetlenítené a magyar sportlövészetet, hiszen a legtöbb, sportlövészetre használt fegyver beleesik abba a körbe, amit a BM tervezete szerint el kellene kobozni. Az MDLSZ arról is ír, hogy ha ezeket a fegyvereket tényleg mind el kellene koboznia az államnak, akkor az ezekért fizetendő kártérítés

több milliárd forintot is elvehetne a költségvetésből.

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége (MEFLSZ) szintén levelet írt a minisztériumnak, és ők beszámolnak a BM-tervezet elfogadásának lehetséges következményeiről is. Szerintük a fegyverek elkobzásakor komoly polgári engedetlenség várható, és ha csak az elkobozni rendelt lőfegyverek negyede megy át az illegális szférába, az is 5000 fegyvert jelent.

A vagyonvédelmi szervezetek szerint pedig félő, hogy ha elveszik a fegyvereiket, védtelenebbekké válnak az általuk őrzött létesítmények és rendezvények.