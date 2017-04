Észak-Korea kész elsüllyeszteni az amerikaiak repülőgép-hordozóját

Még a héten a Koreai-félsziget partjaihoz érhet az amerikai haditengerészet csapásmérő harccsoportja, élén a szuperhordozó Carl Vinsonnal. Ez az a flotilla, amit Donald Trump még bő két hete vezényelt a koreai partokhoz, reagálva a rendszeres északi rakétakísérletekre, csak mielőtt oda indult volna, tett még egy kitérőt Ausztrália partjainál.

Az északi rezsim harciasan reagált a fenyegetésre. A múlt héten újabb rakétakísérleteket hajtottak végre, és a műholdfelvételek alapján a nukleáris kísérleti telepükön is aktivizálódtak. Most pedig egyenesen a támadó harccsoportot fenyegették megelőző csapással. Az állampárt lapjában, a Rodong Szinmunban megjelent publicisztika szerint "egyetlen találat" is elég volna a Carl Vinson elsüllyesztéséhez, amire Észak-Korea

"készen is áll".

"Forradalmi erőink harcra készek, és készen állnak elsüllyeszteni az amerikaiak atommeghajtású repülőgéphordozóját" - írták. Mi több, a "gusztustalan állat" elsüllyesztése, "konkrét bizonyítéka volna katonai erőnknek", írták. Ez a lap fenyegette megelőző atomcsampással az Egyesült Államokat.

A Mindzsu Dzsoszon nevű állami lapban - ha még mondanak valakinek valamit a kormányzati propaganda termékei közti finom distinkciók - ugyanezt visszhangozta. Abban arról írtak, hogy az északi hadsereg "kegyetlen, pusztító csapásokat oszt majd az ellenségre, hogy azok sose térjenek vissza az életbe". (Via BBC)